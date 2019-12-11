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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, UEFA Avrupa Ligi gruplarındaki son maçını Almanya'da ile yapacak. J Grubu'nda üçüncü sırada bulunan Medipol Başakşehir'in, bir üst tura çıkmak için güçlü rakibini yenmesi gerekiyor. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol
Giriş Tarihi: 11.12.2019 12:31 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 12:35
Mönchengladbach - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nun 6. ve son haftasında yarın Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'a konuk olacak.

Borussia Park'ta TSİ 23.00'te başlayacak karşılaşmada, İspanya Futbol Federasyonundan Jose Maria Sanchez düdük çalacak. Mönchengladbach - Başakşehir maçı beIN Sports 2'den naklen yayınlanacak.

Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan turuncu-lacivertliler, üçüncü sırada yer alıyor. Almanya 1. Futbol Ligi'nde (Bundesliga) de lider durumda olan Borussia Mönchengladbach, grupta 8 puanla Roma'nın averajla önünde zirvede bulunuyor.

Medipol Başakşehir ile Alman ekibi arasında İstanbul'da oynanan maç 1-1 sona ermişti.

TUR İÇİN GALİBİYET ŞART

Medipol Başakşehir, üst tura çıkmak için Borussia Mönchengladbach ile final niteliğinde bir maç oynayacak.

Turuncu-lacivertli ekip, rakibini yenmesi halinde gruptan çıkacak. Beraberlik ya da yenilgi durumunda ise üçüncü sırada kalacak ve Avrupa defterini kapatacak.

ÖNEMLİ EKSİKLER

Medipol Başakşehir'in kadrosunda bu maç öncesi önemli eksikler bulunuyor.

Turuncu-lacivertli takımda sakatlıkları süren Mahmut Tekdemir, Fredrik Gulbrandsen, Martin Skrtel, Arda Turan, Robinho ve Uğur Uçar, yarın forma giyemeyecek.

İstanbul ekibinde, UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei da bu mücadelede takımdaki yerlerini alamayacak.

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Mönchengladbach - Başakşehir maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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