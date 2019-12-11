Sahaya çakmak atmak serbest!

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Trabzonspor'un 3-1 kazandığı Antalyaspor maçında bordo-mavililerin yıldızı Daniel Sturridge'e oyundan çıkarken tribünden atılan çakmağı bütün Türkiye gördü, TFF Hukuk Kurulu göremedi! Açıklanan PFDK sevklerinde Antalyaspor yer almazken, deplasman ekibi Trabzonspor 'saha olayları' nedeniyle disiplinlik oldu. Müsabakanın temsilcisinin ise bu olayı raporuna yazmadığı öğrenildi. Bordo-mavili taraftarlar da, "Bu nasıl iş, sahaya atılan 3 çakmağı Türkiye izledi, bunlar görmedi. Böyle çifte standart olmaz" diye tepkilerini dile getirdiler. Trabzonspor kaptanı Sosa da Antalyaspor maçında cezalı olmasına rağmen akredite alanına girmesi sebebiyle disiplinlik oldu. Öte yandan Gaziantep Teknik Direktörü Sumudica, Konyaspor maçının ardından yeşilbeyazlı taraftarlara "Küme düşeceksiniz" işareti yapması nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.