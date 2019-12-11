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Son dakika haberi: PSG - maçı öncesi olay çıktı! Galatasaray taraftarına saldırı

Son dakika haberi... A Grubu'nda ile 'ı karşı karşıya getirecek maç öncesinde iki takım taraftarları arasında olay çıktı. PSG taraftarı, karşılaşma öncesi Paris'in Porte de Saint-Cloud meydanında toplanan Galatasaray taraftarına saldırdı. Olayla Fransız polisi müdahale etti.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 11.12.2019 21:17 Güncelleme Tarihi: 11.12.2019 21:40
Son dakika haberi: PSG - Galatasaray maçı öncesi olay çıktı! Galatasaray taraftarına saldırı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu son maçında bu akşam PSG ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında Paris caddelerinde olaylar yaşandı. İddiaya göre PSG taraftarları, Porte de Saint-Cloud'da toplanan Galatasaray taraftarlarının üzerine meşaleler atarak saldırdı. Saldırı sonrası iki takım taraftarları arasında arbede yaşandı. Olaya çok sayıda güvenlik gücü müdahalede bulunurken, Galatasaraylı taraftarlar sloganlar atarak yaşanan olayı protesto etti.

Paris'te olay! PSG'liler Galatasaray taraftarlarına saldırdılar!

Olay anına ilişkin görüntüler:


Fransız güvenlik güçleri olay yerine müdahale etti.


Galatasaray taraftarı yaşanan olayları ıslıklayarak protesto etti.

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Son dakika haberi: PSG - Galatasaray maçı öncesi olay çıktı! Galatasaray taraftarına saldırı
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