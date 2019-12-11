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Şampiyonlar Ligi maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? PSG GALATASARAY CANLI

Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz A grubundaki son maçında dünya devi ’e konuk oluyor. Grupta geride bıraktığı 5 maçta 2 beraberlik 3 mağlubiyet alan temsilcimiz karşılaşmadan galip ayrılması durumunda Club Brugge Real Madrid maçının sonucunu bekleyecek. Karşılaşmayı canlı ve şifresiz izlemek isteyen futbolseverler ‘Paris Saint Germain Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta ve ne zaman’ sorularının yanıtlarını araştırıyorlar. UEFA Avrupa Ligi’nde yoluna devam etmek için mutlak galibiyete ihtiyacı olan Galatasaray’ın Paris Saint Germain (PSG) maçı öncesi yaşanan son dakika gelişmelerini haberimizden takip edebilirsiniz. Peki, , ne zaman, saat kaçta? İşte bu soruların yanıtları ve PSG GALATASARAY CANLI TAKİP LİNKİ…

Giriş Tarihi: 11.12.2019 21:01
UEFA Şampiyonlar Ligi Paris Saint Germain PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta, ne zaman? PSG GALATASARAY CANLI

Şampiyonlar Ligi A grubunda bu akşam temsilcimiz , deplasmanda Fransız devi () ile karşı karşıya gelecek. Parc des Princes stadında oynanacak mücadele öncesi PSG grupta liderliği garantilemiş durumda bulunurken, diğer tarafta sarı kırmızılı ekip grupta oynadığı 5 maçtan 2 beraberlik 3 mağlubiyet alarak son sırada bulunuyor. Club Brugge ile verdiği 3. lük yarışında avantajı kaybeden temsilcimiz bu karşılaşmadan mutlak galibiyet çıkarmak zorunda bulunuyor. Mücadeleyi canlı ve şifresiz takip etmek isteyen yüzbinlerce futbolsever ' yayınlanacak' sorusunun yanıtını araştırıyor. Haberimizin içerisinden karşılaşmanın yayın bilgilerini, saatini öğrenebilir, mücadele ile ilgili son dakika gelişmelerini anlık olarak takip edebilirsiniz. Peki, Paris Saint Germain (PSG) Galatasaray (GS) maçı hangi kanalda? PSG Galatasaray maçı hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta yayınlanacak? İşte detaylar ve PSG GALATASARAY CANLI TAKİP LİNKİ

PARİS SAİNT GERMAİN GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA? PSG GALATASARAY CANLI

Fransa'da Parc des Princes'de oynanacak mücadele 11 Aralık Çarşamba günü 23:00'da başlayacak. Karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Istvan Kovacs yönetecek.

PARİS SAİNT GERMAİN (PSG) – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

23:00'da başlayacak olan dev mücadele öncesi birçok futbol sever ise maçın yayın kanalı bilgilerini araştırıyor. Şifresiz olarak dev karşılaşmayı seyretmek isteyenler ayrıntıları bu başlık altından öğrenebilirler.

İşte detaylar;

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