Avrupa Ligi'nde hangi maç saat kaçta? Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?

UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcilerimizden Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor rakipleri ile karşı karşıya gelecek. 3 takımımız da maçlarını deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansı bulunan tek takımımız ise Başakşehir. Trabzonspor ve Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda bir üst tura çıkma şanslarını yitirmişlerdi.

Avrupa Ligi C Grubu'nda 1 puanla son sırada bulunan Trabzonspor bu akşam TSİ 20.55'te Basel ile İsviçre'de karşı karşıya gelecek. St. Jakob-Park'ta oynanacak maç beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.

Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir ise Almanya'da Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. 7 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir'in üstünde Roma ve Gladbach bulunuyor ve iki takımın da puanı 8. Borussia Park'taki maç TSİ 23.00'da başlayacak ve beın SPORTS HD 2'den canlı olarak yayınlanacak.

Avrupa Ligi K Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş da İngilitere deplasmanında Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. TSİ 23.00'da başlayacak maç bu sene kuruluşunun 100. yılını kutlayan tarihi Molineux Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacka. Bu maç öncesinde Wolverhampton 10 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Beşiktaş ise 3 puanla son sırada yer alıyor.

3 temsilcimizin maçı da şifreli olarak yayınlanacak. İzlemek isteyen futbolseverlerin Digiturk abonesi olmaları gerekiyor.

20:55'TE BAŞLAYACAK MAÇLAR

APOEL-Sevilla

Karabağ-Dudelange

Dinamo Kiev-Lugano

Kopenhag-Malmö

Basel-Trabzonspor

Getafe-Krasnodar

PSV-Rosenborg

LASK Linz-Sporting

Rennes-Lazio

Cluj-Celtic

E.Frankfurt-Guimaraes

Standard-Arsenal

23.00'DA BAŞLAYACAK MAÇLAR

Porto-Feyenoord

Rangers-Young Boys

Ludogorets-Ferencvaros

Espanyol-CSKA Moskova

Wolfsburg-St. Etienne

Gent-Oleksandria

Roma-Wolfsberger

B.Mönchengladbach-M.Başakşehir

Wolverhampton-Beşiktaş

Slovan Bratislava-Braga

Manchester United-AZ Alkmaar

Partizan-Astana