Avrupa Ligi'nde hangi maç saat kaçta? Beşiktaş, Trabzonspor, Başakşehir maçları saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz yayın var mı?

UEFA Avrupa Ligi Grup aşaması bu hafta oynanacak maçlarla tamamlanacak. Temsilcilerimizden Başakşehir, Beşiktaş ve Trabzonspor rakipleri ile karşı karşıya gelecek. 3 takımımız da maçlarını deplasmanda oynayacak. Avrupa Ligi'nde yoluna devam etme şansı bulunan tek takımımız ise Başakşehir. Trabzonspor ve Beşiktaş geçtiğimiz haftalarda bir üst tura çıkma şanslarını yitirmişlerdi.
Avrupa Ligi C Grubu'nda 1 puanla son sırada bulunan Trabzonspor bu akşam TSİ 20.55'te Basel ile İsviçre'de karşı karşıya gelecek. St. Jakob-Park'ta oynanacak maç beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak.
Avrupa Ligi J Grubu'nda mücadele eden Başakşehir ise Almanya'da Borussia Mönchengladbach ile karşılaşacak. 7 puanla 3. sırada yer alan Başakşehir'in üstünde Roma ve Gladbach bulunuyor ve iki takımın da puanı 8. Borussia Park'taki maç TSİ 23.00'da başlayacak ve beın SPORTS HD 2'den canlı olarak yayınlanacak.
Avrupa Ligi K Grubu'ndaki temsilcimiz Beşiktaş da İngilitere deplasmanında Wolverhampton ile kozlarını paylaşacak. TSİ 23.00'da başlayacak maç bu sene kuruluşunun 100. yılını kutlayan tarihi Molineux Stadı'nda oynanacak ve beIN SPORTS HD 1'den canlı olarak yayınlanacka. Bu maç öncesinde Wolverhampton 10 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Beşiktaş ise 3 puanla son sırada yer alıyor.
3 temsilcimizin maçı da şifreli olarak yayınlanacak. İzlemek isteyen futbolseverlerin Digiturk abonesi olmaları gerekiyor.
20:55'TE BAŞLAYACAK MAÇLAR
APOEL-Sevilla
Karabağ-Dudelange
Dinamo Kiev-Lugano
Kopenhag-Malmö
Basel-Trabzonspor
Getafe-Krasnodar
PSV-Rosenborg
LASK Linz-Sporting
Rennes-Lazio
Cluj-Celtic
E.Frankfurt-Guimaraes
Standard-Arsenal
23.00'DA BAŞLAYACAK MAÇLAR
Porto-Feyenoord
Rangers-Young Boys
Ludogorets-Ferencvaros
Espanyol-CSKA Moskova
Wolfsburg-St. Etienne
Gent-Oleksandria
Roma-Wolfsberger
B.Mönchengladbach-M.Başakşehir
Wolverhampton-Beşiktaş
Slovan Bratislava-Braga
Manchester United-AZ Alkmaar
Partizan-Astana