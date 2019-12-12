Basel Trabzonspor - CANLI (UEFA AVRUPA LİGİ)

UEFA Avrupa Ligi C grubunda 6. ve son hafta maçları kapsamında temsilcimiz Trabzonspor, Basel ile karşı karşıya geliyor. Zorlu geçecek olan karşılaşmayı canlı olarak takip etmek ve maçın heyecanına ortak olmak isteyen sporseverler arama motorlarında yoğun olarak Basel Trabzonspor maçı canlı takibi ile ilgili detaylı araştırmalar yapıyor. Basel Trabzonspor maçı canlı takip nasıl yapılır sorusu da yoğun olarak taraftarlarca araştırlan sorular arasında yerini alıyor. Peki, Basel Trabzonspor maçı canlı nasıl takip edilir? İşte detaylar...

UEFA AVRUPA LİGİ BASEL TRABZONSPOR MAÇI CANLI...

İlk 11'ler

Basel XI: Omlin, Widmer, Eray Cömert, Alderete, Petretta, Frei, Xhaka, Stocker, Zuffi, Pululu, Cabral

Trabzonspor XI: Erce, Hosseini, Ivanildo, Serkan, Abdurrahim, Fıratcan, Abdulkadir, Doğan, Onazi, Avdijaj, Ekuban