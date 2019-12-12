‘Bu soruşturma yanlış’

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A Milli Futbol Takımımız, Barış Pınarı Harekâtı'na destek olmak için Arnavutluk ve Fransa maçlarında asker selamı vermiş, UEFA da bir kararla bu selama soruşturma başlatmıştı. Türkiye Futbol Federasyonu dün, bu soruşturma için UEFA'ya savunma verdi. TFF Başkanı Nihat Özdemir, 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, yönetim kurulu üyesi İsmail Erdem, milli futbolcular Cenk Tosun ve Hakan Çalhanoğlu'nun da içlerinde bulunduğu 10 kişilik heyet, soruşturmanın iptalini istedi. Daha önce müsabaka içinde Avrupa'dan bazı futbolcuların da asker selamı verdiği ve ceza almadığı şeklinde emsal gösteren heyet, bu soruşturmanın yanlış olduğunu belirtti. Milli futbolcular Hakan ve Cenk dedediler.