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için flaş transfer iddiası! Yeni takımı...

İtalya Serie A ekiplerinden 'da forma giyen için son dakika bir transfer iddiası geldi! Roma'da yeterince forma şansı bulamayan ve teknik direktör Fonseca'nın gözüne giremeyen Cengiz Ünder'e yine İtalya'dan talip var. İşte transfer haberine dair detaylar ve basına yansıyan son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:44 Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:49
Cengiz Ünder için flaş transfer iddiası! Yeni takımı...

Serie A'da kötü günler geçiren ve Claudio Ranieri ile ligde kalmayı amaçlayan Sampdoria'nın 'dan 3 yıldız istediği, bu yıldızlar arasında 'in de olduğu ortaya çıktı.

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Cengiz Ünder için flaş transfer iddiası! Yeni takımı...
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