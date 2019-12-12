Cengiz Ünder için flaş transfer iddiası! Yeni takımı...

İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Cengiz Ünder için son dakika bir transfer iddiası geldi! Roma'da yeterince forma şansı bulamayan ve teknik direktör Fonseca'nın gözüne giremeyen Cengiz Ünder'e yine İtalya'dan talip var. İşte transfer haberine dair detaylar ve basına yansıyan son dakika gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 12.12.2019 12:44Güncelleme Tarihi: 12.12.2019 12:49
Serie A'da kötü günler geçiren ve Claudio Ranieri ile ligde kalmayı amaçlayan Sampdoria'nın Roma'dan 3 yıldız istediği, bu yıldızlar arasında Cengiz Ünder'in de olduğu ortaya çıktı.