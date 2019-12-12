Hepimizden yazılı ve sözlü görüş alınmalıydı

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında Kulüp Lisans Talimatı'nı değiştirip, takım harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasının yankıları devam ediyor.Bir süre Kulüpler Birliği ile sıkıntı yaşayanKonuyla ilgili görüş almak istediğimiz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz,'a yaptığı kısa açıklamada,ifadesini kullandı.TFF'nin futbol kamuoyuna damga vuran yüzde 10'luk borçlanma artışı kararını, Kulüpler Birliği Vakfı'nın resmi yazısı olmadan aldığı ortaya çıktı. 18 kulüp adına başkan Mehmet Sepil'in sözlü beyanıyla hareket eden yönetim kurulu, bu tartışılan karara imza atmış.Bu yazıda sadece kendisinin imzasının olduğu, diğer kulüp başkanlarının hiçbirinin imzasının bulunmadığı ifade edildi.Bu arada Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, bir açıklama yaparak, "TFF toplantısı öncesi Başkan Nihat Özdemir beni aradı. Ona lisans talimatının Haziran 2019'da çıkması sonrası, yayıncı kuruluşun ödemelerde indirime gittiğini hatırlattım.Talebim, Anadolu kulüplerinin mağduriyetini engellemek içindi" dedi.