Hepimizden yazılı ve sözlü görüş alınmalıydı

Türkiye Futbol Federasyonu'nun pazartesi günü yaptığı yönetim kurulu toplantısında Kulüp Lisans Talimatı'nı değiştirip, takım harcama limitlerindeki kabul edilebilir sapmayı yüzde 30'dan yüzde 40'a çıkarmasının yankıları devam ediyor. Başta Trabzonspor olmak üzere Aytemiz Alanyaspor ve Demir Grup Sivasspor kulüplerinin bu değişikliğe soğuk baktıkları öğrenildi.
Bir süre Kulüpler Birliği ile sıkıntı yaşayan Galatasaray yönetimi de mevcut değişikliği Fransa'dan dönüşte yorumlama kararı aldı.
SEZON ORTASINDA DEĞIŞIKLIK YAPILIYORSA...
Konuyla ilgili görüş almak istediğimiz Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, SABAH
'a yaptığı kısa açıklamada, "Şu anda Paris'teyim. Tamamen PSG maçına odaklandık. Detaylı açıklamaları daha sonra yapacağım. Ama sezon ortasında talimatta bir değişiklik yapılıyorsa, bunun için tüm kulüplerden görüş alınması, hatta yazılı görüş alınması gerekirdi. Bu gerçekten önemli bir konu. Biz hep söylüyoruz, maç oynanırken kural değişmez"
ifadesini kullandı.
RESMİ YAZI GÖNDERİLMEDEN KARAR VERİLMİŞ!
TFF'nin futbol kamuoyuna damga vuran yüzde 10'luk borçlanma artışı kararını, Kulüpler Birliği Vakfı'nın resmi yazısı olmadan aldığı ortaya çıktı. 18 kulüp adına başkan Mehmet Sepil'in sözlü beyanıyla hareket eden yönetim kurulu, bu tartışılan karara imza atmış. Yeni başkan Sepil'in talimat değişikliğinin federasyonun sitesinde yayınlanmasının ardından apar topar resmi bir yazıyı kuryeyle Riva'ya gönderdiği öğrenildi.
Bu yazıda sadece kendisinin imzasının olduğu, diğer kulüp başkanlarının hiçbirinin imzasının bulunmadığı ifade edildi.
BAŞKAN SEPİL: BEN ORAN VERMEDİM
Bu arada Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil, bir açıklama yaparak, "TFF toplantısı öncesi Başkan Nihat Özdemir beni aradı. Ona lisans talimatının Haziran 2019'da çıkması sonrası, yayıncı kuruluşun ödemelerde indirime gittiğini hatırlattım. Bunun bir mağduriyet oluşturacağını, yüzde 30 düzenlemesiyle ilgili toplantıda göz önüne alınması gerektiğini aktardım. Bir oran önerisinde bulunmadım.
Talebim, Anadolu kulüplerinin mağduriyetini engellemek içindi" dedi.