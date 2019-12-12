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Roma 2-2 Wolfsberger (MAÇ SONUCU) | Roma Başakşehir’in ardından gruptan ikinci çıktı!

UEFA J Grubu’nda AS Roma, sahasında Avusturya ekibi Wolfsberger ile karşı karşıya geldi. Henüz daha 7. dakika penaltı golüyle öne geçen Roma ilk yarıyı 2-1 önde kapatmayı başardı. Mücadeleyi bırakmayan Wolfsberger 63. dakikada Weissman’ın golüyle beraberliği sağladı ve karşılaşma bu sonuçla bitti. Roma, bu sonuçla grubu Başakşehir’in ardından ikinci tamamlayarak bir üst tura yükseldi.

Giriş Tarihi: 13.12.2019 02:03
Roma 2-2 Wolfsberger (MAÇ SONUCU) | Roma Başakşehir’in ardından gruptan ikinci çıktı!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma sahasında Wolfsberger'i konuk etti. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Roma üstünlüğü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlik ile sonuçlandı. Bu sonuçla Roma grubu ikinci tamamladı ve üst tura yükseldi. Roma Wolfserber maç özeti…

ROMA 2-2 WOLFSBERGER (MAÇ SONUCU)

Henüz 7. dakikada penaltı golüyle öne geçen Roma, 10. dakikada Florenzi'nin ters vuruşu ile topu ağlarında gördü ve Wolfsberger durumu 10. dakikada 1-1'e getirdi.

Maça ağırlığını koyan Roma'da 19. dakikada sahneye Boşnak golcüsü Edin Dzeko çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.

Maçı bırakmayan Wolfsberger Weissman'nın golü ile 63. dakikada tekrardan beraberliği yakaladı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2'lük beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Roma puanını 9 çıkardı ve lider Başakşehir'in ardından J Grubu'dan çıkan ikinci ekip oldu.

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Roma 2-2 Wolfsberger (MAÇ SONUCU) | Roma Başakşehir’in ardından gruptan ikinci çıktı!
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