Roma 2-2 Wolfsberger (MAÇ SONUCU) | Roma Başakşehir’in ardından gruptan ikinci çıktı!

UEFA Avrupa Ligi J Grubu'nda Roma sahasında Wolfsberger'i konuk etti. İlk yarıyı 2-1 önde tamamlayan Roma üstünlüğü koruyamadı ve karşılaşma 2-2 eşitlik ile sonuçlandı. Bu sonuçla Roma grubu ikinci tamamladı ve üst tura yükseldi. Roma Wolfserber maç özeti…

ROMA 2-2 WOLFSBERGER (MAÇ SONUCU)

Henüz 7. dakikada penaltı golüyle öne geçen Roma, 10. dakikada Florenzi'nin ters vuruşu ile topu ağlarında gördü ve Wolfsberger durumu 10. dakikada 1-1'e getirdi.

Maça ağırlığını koyan Roma'da 19. dakikada sahneye Boşnak golcüsü Edin Dzeko çıktı ve durumu 2-1'e getirdi.

Maçı bırakmayan Wolfsberger Weissman'nın golü ile 63. dakikada tekrardan beraberliği yakaladı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 2-2'lük beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla Roma puanını 9 çıkardı ve lider Başakşehir'in ardından J Grubu'dan çıkan ikinci ekip oldu.