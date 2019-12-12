Sivas dönüm maçımız

MERCEDES'TEN

enerbahçe

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Samandıra'ya çıkarma yaparak takımın antrenmanını izledi. Teknik direktör Ersun Yanal ile kısa bir sohbet yapan Başkan Koç, ardından da soruları yanıtladı. Pazar günü oynayacakları Sivasspor maçına değinen Koç,dedi.Sarı-lacivertli ekibin iyi futbol oynadığını vurgulayan Koç, "İyi futbolumuzu sürekli hale getirirsek zaten rakamlar ortada." ifadesini kullandı.TFF'nin Kulüp Lisans Talimatı'nda değişiklik yapması hakkında, "Hepimiz aynı gemideyiz. TFF'nin uygulaması 19 Haziran'da hazırlanmıştı ama resmi olarak 2 Eylül'de anons edildi.Gelirler düştü" diyen Koç, Bankalar Birliği ile anlaşamamaları ile ilgili ise,yorumunu yaptı.futbol Takımı için hazırlanan yeni otobüsün tanıtımı yapıldı. Törene; Başkan Ali Koç, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Mercedes-Benz Türk Üst Yöneticisi Süer Sülün, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Levent Birant, "Yıllardır olduğu gibi 2020 yılında da Fenerbahçe'nin otobüsü Mercedes olacak" derken, Süer Sülün ise "Bu otobüsün F.Bahçe'yi başarıdan başarıya taşımasını temenni ediyorum" diye konuştu.Fenerbahçe'nin yeni otobüsünün tanıtıldığı törene İsla'nın kırmızı kazakla gelmesi futbolcular arasında espri konusu oldu. Sarı-lacivertli oyuncular, ezeli rakipleri Galatasaray göndermesi yaparak İsla'ya,diyerek takıldı. İdari menajer Volkan Ballı'nın montuyla oyuncunun üstünü kapatmaya çalışması da herkesi güldürdü.Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, idmanı ziyarete gelen minik taraftarlarla sohbet etti. Koç, çocuklara "Nasıl Fenerbahçeli oldunuz?" diye sordu. Çocuklardan biri, "Ben Galatasaray'ı tutuyordum ama babam Fenerbahçeli yaptı. O günden beri Fenerbahçe'yi tutuyorum" deyince Başkan Koç, "İyi yapmış değil mi baban. Doğru yolu seçmişsin. Fenerbahçeli olmana sevindim" dedi.