Sivas dönüm maçımız

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün Samandıra'ya çıkarma yaparak takımın antrenmanını izledi. Teknik direktör Ersun Yanal ile kısa bir sohbet yapan Başkan Koç, ardından da soruları yanıtladı. Pazar günü oynayacakları Sivasspor maçına değinen Koç, "Sivas'a gitmeyi seviyorum. Benim 'Anadolu'daki Kadıköy' dediğim yerlerden biri ama bu sefer normalden çok daha zor geçecek. Sivas çok iyi top oynuyor, iyi takım olmuşlar. Ama bizim için dönüm maçı, kazanmak zorundayız"
dedi.
HAKEM HATALARI YÜZÜNDEN
Sarı-lacivertli ekibin iyi futbol oynadığını vurgulayan Koç, "İyi futbolumuzu sürekli hale getirirsek zaten rakamlar ortada. Önemli olan iyi oynamadığınız maçları kazanmak. Biz, hem kendi hatalarımızdan hem hakem hatalarından dolayı olmamız gerekenin 7-8 puan arkasındayız ama futbolda bunlar var
" ifadesini kullandı.
HEPİMİZ AYNI GEMİDEYİZ
TFF'nin Kulüp Lisans Talimatı'nda değişiklik yapması hakkında, "Hepimiz aynı gemideyiz. TFF'nin uygulaması 19 Haziran'da hazırlanmıştı ama resmi olarak 2 Eylül'de anons edildi. Transfer dönemi bitmişti. Sonra yayıncı kuruluşla yeniden düzenleme yapıldı.
Gelirler düştü" diyen Koç, Bankalar Birliği ile anlaşamamaları ile ilgili ise, "Bize sunulanlar sıkıntımızı gidermiyor, diğer kulüplerin de giderdiğini sanmam"
yorumunu yaptı.
MERCEDES'TEN YENİ OTOBÜS
Fenerbahçe
futbol Takımı için hazırlanan yeni otobüsün tanıtımı yapıldı. Törene; Başkan Ali Koç, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Mercedes-Benz Türk Üst Yöneticisi Süer Sülün, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katıldı. Levent Birant, "Yıllardır olduğu gibi 2020 yılında da Fenerbahçe'nin otobüsü Mercedes olacak" derken, Süer Sülün ise "Bu otobüsün F.Bahçe'yi başarıdan başarıya taşımasını temenni ediyorum" diye konuştu.
NEDEN KIRMIZI GİYDİN!
Fenerbahçe'nin yeni otobüsünün tanıtıldığı törene İsla'nın kırmızı kazakla gelmesi futbolcular arasında espri konusu oldu. Sarı-lacivertli oyuncular, ezeli rakipleri Galatasaray göndermesi yaparak İsla'ya, "Neden kırmızı giydin"
diyerek takıldı. İdari menajer Volkan Ballı'nın montuyla oyuncunun üstünü kapatmaya çalışması da herkesi güldürdü.
'BABAN ÇOK İYİ YAPMIŞ DOĞRU YOLU SEÇMİŞSİN'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, idmanı ziyarete gelen minik taraftarlarla sohbet etti. Koç, çocuklara "Nasıl Fenerbahçeli oldunuz?" diye sordu. Çocuklardan biri, "Ben Galatasaray'ı tutuyordum ama babam Fenerbahçeli yaptı. O günden beri Fenerbahçe'yi tutuyorum" deyince Başkan Koç, "İyi yapmış değil mi baban. Doğru yolu seçmişsin. Fenerbahçeli olmana sevindim" dedi.