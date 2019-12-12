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'nde 'e 2-0 yenilen yurda döndü

, C Grubu'ndaki son maçında İsviçre takımı 'e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Grubunu 1 puanla son sırada tamamlayan bordo mavili temsilcimiz, karşılaşmadan sonra sabah saatlerinde Trabzon'a döndü.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 13.12.2019 06:36
UEFA Avrupa Ligi'nde Basel'e 2-0 yenilen Trabzonspor yurda döndü

UEFA Avrupa Ligi C Grubu altıncı haftasında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına 2-0 mağlup olarak grupta son maçına çıkan ve bu sezon Avrupa defterini kapatan Trabzonspor sabah saatlerinden Trabzon'a döndü. Bordo-mavililer maçın ardından İsviçre'nin Basel kentinden Türk Hava Yolları (THY) ait özel bir uçak ile hareket etti. 3 saat 30 dakika süren yolculuğun ardından kafile saat 05:00 sıralarında Trabzon hava alanına indi. Bordo-mavililer daha sonra takım otobüse binerek Mehmet Ali Yılmaz Tesislerine hareket etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi'ne 1 puanla veda etti

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UEFA Avrupa Ligi'nde Basel'e 2-0 yenilen Trabzonspor yurda döndü
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