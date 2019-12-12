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Ülke puan sıralamasında son durum nedir? 13 Aralık 2019

Avrupa’da ülkemiz temsil eden takımların kötü gidişatları sürüyor. Özellikle bu hafta Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi’nde aldığımız sonuçlar ülke puanı olarak bizi geriye götürmeye devam ediyor. Bu hafta oynanan mücadelelerde Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor sahadan mağlubiyet ile ayrılırken, tek güzel haber Başakşehir’den geldi. Medipol Başakşehir deplasmanda Alman ekibi Borussia Mönchengladbach’ı Crivelli’nin 90. dakikada attığı golle mağlup ederek ülke puanına katkı sağladı. Peki, Türkiye’nin ülke puanı sıralamasındaki son durumu nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 13.12.2019 01:40
Ülke puan sıralamasında son durum nedir? 13 Aralık 2019 ülke puanı sıralaması

UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde grup maçları geride kalırken, Türk takımlarının performansı hayal kırıklığı yaşatmaya devam ederken Türkiye şuanda ülke puanı sıralamasında 11. sırada bulunuyor. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un vedasının ardından Başakşehir'in bir üst tura çıkması Türk futbolseverlerin yüzünü güldürdü. Öte yandan altımızda olan Avusturya ekiplerinden Salzburg Şampiyonlar Ligi'ni 3. Tamamlayarak UEFA Avrupa Ligi'ne giderken, yine Club Brugge'de grubu Galatasaray'ın önünde 3. sırada tamamladı. Bir diğer Avusturya temsilcisi Lask Linz ise UEFA Avrupa Ligi gruplarını birinci sırada tamamladı. Haberimizin içerisinde Türkiye'nin UEFA sıralamasındaki yerini hazırladık…

ÜLKE PUANI SIRALAMASI


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