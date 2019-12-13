Al birini vur ötekine!

BUGÜN NELER OLDU

Devre arasında operasyon sinyalleri veren Fatih Terim'in elinde olan oyuncuların neredeyse tamamının performansları geçtiğimiz yıla göre düşüş gösterdi. İşte dikkat çeken performanslar:Geçtiğimiz yıla göre; gol, asist, şut pası, dripling, başarılı dripling, atak aksiyonu, başarılı atak aksiyonu, top kazanma, defansif aksiyonlar, başarılı pas, orta değerlerinde düşüş yaşadı.Savunma performans değerlerinde yükselme olan Feghouli, kendisinden asıl beklenen iş olan hücum tablosunu ise düşürdü. Cezayirli futbolcu gol, asist, dripling, başarılı dripling, atak aksiyonu, başarılı atak aksiyonu, rakip 3. bölgede başarılı pas karnelerinde gerileme yaşadı.Pas performansı yükseliş gösteren Ryan Babel geçtiğimiz sezona göre; asist, şut, dripling, başarılı dripling, atak aksiyonları, top kazanma, rakip sahada top kazanma ve kendi sahasında top kaybı karneleri düştü.Japon futbolcu gol, asist, şut pası, dripling, başarılı dripling, atak aksiyonu, top kazanma, defansif aksiyonlar, top kaybı, araya girme, başarılı pas, üçüncü bölgede başarılı pas, kilit pas, orta değerlerinde büyük düşüş yaşadı. Nagatomo'nun 30 kritik değerinin 27'si düştü.Adem geçtiğimiz yıla göre gol, asist, şut, şut pası, dripling, atak aksiyonu, top kazanma, defansif aksiyon, pas, başarılı pas, gollük pas gibi değerlerini düşürdü.Çok sayıda ortalaması düşen isimlerden olan Emre Mor da Celta Vigo formasıyla yaptıklarıyla karşılaştırıldığında top kazanma, defansif aksiyon, top kaybı, kilit pas, üçüncü bölgede başarılı pas karnelerinde geriledi.Hollandalı futbolcu top kazanma, rakip sahada top kazanma, defansif aksiyonlar, araya girme, pas, başarılı pas, şut pası, üçüncü bölgede başarılı pas, kilit pas, orta, dripling, hava topu mücadeleleri ve yerden ikili mücadele karnelerini düşürdü. Donk'un sadece 4 değeri gelişim gösterdi (Uzun pas, top kaybı, kendi sahasında top kaybı, şuta neden olan top kaybı).Fildişili futbolcu şut, şut pası, atak aksiyonu, başarılı atak aksiyonu, top kazanma, rakip sahada top kazanma, defansif aksiyonlar, araya girme ve kilit pas dışında tüm pas performanslarını geçen sezonki değerlerine göre bir hayli düşürdü.Fransız futbolcu, şut pası, dripling, atak aksiyonu, top kazanma, rakip sahada top kazanma, defansif aksiyonlar, araya girme, başarılı pas, 3. bölgede başarılı pas, başarılı ortalarda geçen yıla göre geride kaldı.