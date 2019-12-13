Cocu, Ferdi’yi kiralamak istiyor

EMENİKE

BUGÜN NELER OLDU

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli takıma gelirken transferini yaptırdığı Ferdi Kadıoğlu'nu şimdi de yeni takımı Derby County'ye istediğini söyledi. Ocak ayı transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Hollandalı teknik adam, verdiği bir röportajda 'Ferdi Kadıoğlu'nu takımınızda görmek istiyor musunuz' sorusunacevabını verdi.FENERBAHÇE'NIN eski golcüsü Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ve yakında döneceğini duyurdu. Belçika 2. Lig ekibi Westerlo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Nijeryalı golcü, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu harika ülkeyi özledim. Yakında eve dönüyorum" ifadelerini kullandı.