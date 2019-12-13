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Cocu, Ferdi’yi kiralamak istiyor

Hollandalı teknik adam, ’den eski talebesini ara transferde kiralamak istediklerini açıkladı

Giriş Tarihi: 13.12.2019
Cocu, Ferdi’yi kiralamak istiyor
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Phillip Cocu, sarı-lacivertli takıma gelirken transferini yaptırdığı Ferdi Kadıoğlu'nu şimdi de yeni takımı Derby County'ye istediğini söyledi. Ocak ayı transfer döneminde takımını güçlendirmek isteyen Hollandalı teknik adam, verdiği bir röportajda 'Ferdi Kadıoğlu'nu takımınızda görmek istiyor musunuz' sorusuna "Satın almamız çok zor ama kiralama daha iyi bir seçenek. İki taraf da kiralama durumu dolayısıyla daha memnun kalabilir" cevabını verdi.

EMENİKE: GERİ DÖNÜYORUM
FENERBAHÇE'NIN eski golcüsü Emenike, Türkiye'yi çok özlediğini ve yakında döneceğini duyurdu. Belçika 2. Lig ekibi Westerlo ile geçtiğimiz günlerde yollarını ayıran Nijeryalı golcü, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bu harika ülkeyi özledim. Yakında eve dönüyorum" ifadelerini kullandı.
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Cocu, Ferdi’yi kiralamak istiyor
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