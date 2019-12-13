Elveda Avrupa

Trabzonspor eksiklerine rağmen Basel karşısında oyunu kabul eden değil, gol bulmaya çalışan bir görüntüdeydi. İlk yarıda girilen 3 net gol pozisyonu ise bu arzusunun en net göstergesiydi.
Yenilen iki golde de adam paylaşımı ve acemice hatalar dikkat çekse de, genç bekler Serkan Asan
ve Abdurrahim Dursun
her geçen maç daha iyi oynuyorlar. Yaklaşık bir yıl sonra sahalara dönen Onazi
'nin maç temposunu yakalaması için zamana ihtiyaç duyduğu gözlenirken, Ekuban
ise sakatlanmadan önceki formunu yakalamakta zorlanıyor. Trabzonspor, 1 puan alarak Avrupa'ya veda ederken, ligdeki futbolunu bu cepheye taşımakta yaşadığı sıkıntı bunun baş sebebiydi.
PIRIL PIRIL GENÇLER KAZANDIK
TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Basel, Getafe, Krasnodar çok iyi takımlar. Bunu sadece Trabzonspor'un hocası olarak değil bir futbolsever olarak da söylüyorum. Buna rağmen ezilmedik, iyi oynadık ama ülkeye sonuç olarak arzu ettiğini veremedik. Ancak pırıl pırıl gençler kazandıracak serüven yaşadık."
PANKARTI TOPLATTILAR
Trabzonspor taraftararı, Basel tribününde Türkiye aleyhine açılan pankart açılan gruba müdahale etti. İsviçre polisi de olayın büyümesine izin vermedi ve bölücü terör örgütü mensuplarını stat dışına çıkardı.
Trabzonspor Basel maçına gençlerle takviyeli bir kadro ile çıktı. Geçen sezon 23 Aralık'ta aşil tendonu kopan ve iki kez ameliyat olup çok uzun bir tedavi sürecini geride bırakan Onazi, tam 355 gün sonra sahalara döndü ve 51 dakika oynadı.
BİR GÖRÜŞ: İSKENDER GÜNEN
Ümitli yarınlar...
Avrupa
Kupası, son maçlarda olduğu gibi yine genç oyunculardan kurulan bir 11. Basel'in ilk 10 dakikada kurduğu baskı vardı ama Trabzonspor oyunu dengeledi. Ayağa paslarla rakip alanda topla buluştuğunda pozisyonlar üreten bir yapı ortaya çıktı. Maçın ilk yarısında Trabzonspor'un girdiği 4 net gol pozisyonu var. Yenilen gol se her zaman olduğu gibi duran toptan kaynaklandı. Maçın ilk yarısında Trabzonspor'un olumlu bir oyun ortaya koyduğu bir gerçek.
Sağ kenarda oynayan Serkan, sol kenarda oynayan Abdurrahim pırıl pırıl genç oyuncular. Bana göre Trabzonspor'un yarınları. İkinci yarı ise orta alanda yapılan pas hataları ve de bazı oyunculardaki fiziksel düşüş sebebiyle Basel, daha fazla pozisyon üreten taraf. Direkten dönen top ardından yine kaptırılan toptan Basel'in ikinci golü geldi. Eksiklere rağmen, skor bir kenara bırakılacak olursa Trabzonspor'un geldiği nokta yarınlar adı na ümit verici.
Çünkü her oyuncu yeteneği ne olursa olsun mücadelesini sahaya yansıtmaya çalışıyor.