Elveda Avrupa

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor eksiklerine rağmen Basel karşısında oyunu kabul eden değil, gol bulmaya çalışan bir görüntüdeydi.Yenilen iki golde de adam paylaşımı ve acemice hatalar dikkat çekse de, genç beklerveher geçen maç daha iyi oynuyorlar. Yaklaşık bir yıl sonra sahalara dönen'nin maç temposunu yakalaması için zamana ihtiyaç duyduğu gözlenirken,ise sakatlanmadan önceki formunu yakalamakta zorlanıyor. Trabzonspor, 1 puan alarak Avrupa'ya veda ederken, ligdeki futbolunu bu cepheye taşımakta yaşadığı sıkıntı bunun baş sebebiydi.TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ünal Karaman karşılaşmanın ardından şunları söyledi:Trabzonspor taraftararı, Basel tribününde Türkiye aleyhine açılan pankart açılan gruba müdahale etti. İsviçre polisi de olayın büyümesine izin vermedi ve bölücü terör örgütü mensuplarını stat dışına çıkardı.Trabzonspor Basel maçına gençlerle takviyeli bir kadro ile çıktı. Geçen sezon 23 Aralık'ta aşil tendonu kopan ve iki kez ameliyat olup çok uzun bir tedavi sürecini geride bırakan Onazi, tam 355 gün sonra sahalara döndü ve 51 dakika oynadı.Kupası, son maçlarda olduğu gibi yine genç oyunculardan kurulan bir 11. Basel'in ilk 10 dakikada kurduğu baskı vardı ama Trabzonspor oyunu dengeledi. Ayağa paslarla rakip alanda topla buluştuğunda pozisyonlar üreten bir yapı ortaya çıktı. Maçın ilk yarısında Trabzonspor'un girdiği 4 net gol pozisyonu var. Yenilen gol se her zaman olduğu gibi duran toptan kaynaklandı.Sağ kenarda oynayan Serkan, sol kenarda oynayan Abdurrahim pırıl pırıl genç oyuncular. Bana göre Trabzonspor'un yarınları. İkinci yarı ise orta alanda yapılan pas hataları ve de bazı oyunculardaki fiziksel düşüş sebebiyle Basel, daha fazla pozisyon üreten taraf. Direkten dönen top ardından yine kaptırılan toptan Basel'in ikinci golü geldi.Çünkü her oyuncu yeteneği ne olursa olsun mücadelesini sahaya yansıtmaya çalışıyor.