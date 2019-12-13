atih

erim

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray nasıl kurtulur?Terim, "En zor dönemim" dedi. Bu dönemi atlatabilecek mi? Hangi kararları almalı?Siz teknik direktör olarak Galatasaray'ın başında olsanız acilen hangi oyuncuları gönderirsiniz?Terim'in en önemli hatası Galatasaray'ı yabancı kültürüne tamamen teslim etmesiydi.Galatasaray'ınhem ligi hem de Türkiye Kupası'nı rahatlıkla götürebilecek bir kadrosu var. Sorun uzun süren sakatlıklar ve Avrupa'da yaşanan zihinsel travmalar.Haftada bir maç oynamak G.Saray'ı zirve yarışının içinde tutar. Üst üste kazanılacak maçlar psikolojik tedavi yaratır.Geçmişte Galatasaray bu iki takımı da çok kez yendi. Ayrıca Avrupa'dan elenen tek Türk takımı Galatasaray değil ki. Trabzon ve Beşiktaş çok önceden gruplarını sonuncu bitirdiler. Ama Galatasaray kadar yerden yere vurulmuyorlar., Avrupa'daki başarısızlıklarla ilgilidedi. Terim'i oyun planı olmamakla suçlayanlar nedenseGalatasaray'ın fiziksel performansının aşağıda olduğunu Terim bilmiyor mu?Bu anlayış Florya'da aile olma duygusunu kaybettirdi.Galatasaray'ın en önemli eksiği saha içinde bir liderinin olmamasıdır. Ara transferde en çok dikkat edilecek şey alınacak tüm isimlerinAğırsözleşmelerden dolayı hiçbir oyuncuya git demek kolay değil.Terim daha önce başarılarında yabancılardan en yüksek verimi almıştır. Bu kez bir çatlak var...Maç kazanarak…Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş, liderin 7-8 puan gerisinde bir takım olarak...Sezon başındaki transferlerin yanlış olduğunu şimdi söylemek,hesabıdır. Ama bu oyuncuların geride kalan 4 ayda kondisyon olarak nasıl geriye gittiklerini sorgulamak lazım. Soru şu: "Sorunun cevabı elbette ki hayır.Terim öz eleştiri yapmıyor değil! Paris'te açık açık kendi performansını da eleştirdi. Paris'te maçın ardındansözleriyle işaret ettiği oyuncular belli. Seri,tecrübesi ile liderlik yapması beklenirken gamsız dolaşan Babel…derken Ömer'i eleştirmiyorum, övüyorum.Terim kazandığı kupalarda yabancılardan maksimum verim almıştır. Bu kez bir çatlak var.Ortada futbolun ekonomisi var… Git deyince gönderilmiyor ama yanıta özne arayacaksak eğer;