ÇAPRAZ ATEŞ
SORULAR
1-
Galatasaray nasıl kurtulur?
2-
Terim, "En zor dönemim" dedi. Bu dönemi atlatabilecek mi? Hangi kararları almalı?
3-
Siz teknik direktör olarak Galatasaray'ın başında olsanız acilen hangi oyuncuları gönderirsiniz?
Levent Tüzemen:
YABANCI KÜLTÜRÜNE TESLİM OLDULAR
Terim'in en önemli hatası Galatasaray'ı yabancı kültürüne tamamen teslim etmesiydi.
1-
Galatasaray'ın
hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı rahatlıkla götürebilecek bir kadrosu var. Sorun uzun süren sakatlıklar ve Avrupa'da yaşanan zihinsel travmalar. Galatasaray, şampiyonluk konusunda fişi çekmiş değil.
Haftada bir maç oynamak G.Saray'ı zirve yarışının içinde tutar. Üst üste kazanılacak maçlar psikolojik tedavi yaratır. Ama medyada Galatasaray'a karşı organize olarak ciddi bir yaralama kampanyası var. PSG ve Real Madrid'e karşı Türkiye'deki hangi takım galibiyet alabilir ki?
Geçmişte Galatasaray bu iki takımı da çok kez yendi. Ayrıca Avrupa'dan elenen tek Türk takımı Galatasaray değil ki. Trabzon ve Beşiktaş çok önceden gruplarını sonuncu bitirdiler. Ama Galatasaray kadar yerden yere vurulmuyorlar.
2-
Fatih
Terim
, Avrupa'daki başarısızlıklarla ilgili "suç bende"
dedi. Terim'i oyun planı olmamakla suçlayanlar nedense Galatasaray şöyle oynamalı, böyle oynamalı gibi bir çözüm planı sunmuyorlar.
Galatasaray'ın fiziksel performansının aşağıda olduğunu Terim bilmiyor mu? Bence Fatih Terim'in en önemli hatası G.Saray'ı yabancı kültürüne tamamen teslim etmesiydi.
Bu anlayış Florya'da aile olma duygusunu kaybettirdi. Nzonzi, Seri, Emre Mor gibi aidiyet duygusu olmayan oyuncular takıma zarar verdi.
Galatasaray'ın en önemli eksiği saha içinde bir liderinin olmamasıdır. Ara transferde en çok dikkat edilecek şey alınacak tüm isimlerin yerli ya da yabancı fark etmez aidiyet duygusu olmasıdır.
3-
Ağır
sözleşmelerden dolayı hiçbir oyuncuya git demek kolay değil. İmkanım olsa, Nzonzi, Seri, Emre Mor, Belhanda ve Babel'i gönderirim. Jimmy Durmaz ve Yuto Nagatomo ile sözleşmeleri feshederim.
Bülent Timurlenk:
YABANCILARDA ÇATLAK VAR!
Terim daha önce başarılarında yabancılardan en yüksek verimi almıştır. Bu kez bir çatlak var...
1-
Maç kazanarak… Ligdeki 3 maçı kazanıp, kupada da tur atlarsa G.Saray 2019'a nasıl girdiyse 2020'ye de aynı şartlarda girer:
Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş, liderin 7-8 puan gerisinde bir takım olarak... 5 sakatı varken, Terim'in kalan 4 maçta çok istese bile kadro dışı bırakma kararı alabilmesi çok zor.
Sezon başındaki transferlerin yanlış olduğunu şimdi söylemek, 'araba devrildikten sonra yol gösteren çok olur'
hesabıdır. Ama bu oyuncuların geride kalan 4 ayda kondisyon olarak nasıl geriye gittiklerini sorgulamak lazım. Soru şu: "Bu güçsüz ve bitik halleri ile Seri ve Belhanda Nice'te, Nzonzi Roma'da ya da Sevilla'da, Nagatomo Inter'de, Mariano Sevilla'da, Babel Beşiktaş ya da Fulham'da forma giyebilir miydi?"
Sorunun cevabı elbette ki hayır.
2-
Terim öz eleştiri yapmıyor değil! Paris'te açık açık kendi performansını da eleştirdi. Paris'te maçın ardından "Transferlerin ismi de cismi gibi büyük olur demiştim"
sözleriyle işaret ettiği oyuncular belli. Seri, iyi başlayan ama magazin sayfalarına düşen Nzonzi,
tecrübesi ile liderlik yapması beklenirken gamsız dolaşan Babel… "G.Saray'da en iyisi Ömer Bayram olursa ilk 4 zor"
derken Ömer'i eleştirmiyorum, övüyorum. Onun mücadele seviyesine ve aidiyet duygusuna bu sezon ulaşabilen tek isim kaptan Muslera.
Terim kazandığı kupalarda yabancılardan maksimum verim almıştır. Bu kez bir çatlak var. Bazı isimler futbollarıyla taraftara direkt mesaj vermek yerine Instagram'da direkt mesaj peşinde koşuyorlar…
3-
Ortada futbolun ekonomisi var… Git deyince gönderilmiyor ama yanıta özne arayacaksak eğer; Belhanda, Seri, Nzonzi, Mariano, Emre Mor ve Babel'i gönderirdim.