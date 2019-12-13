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, 2024'e kadar 'da

, Teknik Direktör 'un sözleşmesinin 2024 yılına kadar uzatıldığını açıkladı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 13.12.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 15:01
Jürgen Klopp, 2024'e kadar Liverpool'da

Geçtiğimiz sezon Liverpool ile İngiltere Premier Ligi ikinci sırada tamamlayan, Şampiyonlar Ligi'nde ise şampiyonluğa ulaşan Liverpool'da Teknik Direktör Jürgen Klopp'un sözleşmesi uzatıldı. 2019-2020 sezonunda geride 16 haftada 15 galibiyet, 1 beraberlik alarak en takın rakibinin 8 puan önünde 46 puanla liderlik koltuğunda oturan Kırmızılar, deneyimli çalıştırıcı ile 2024 yılına kadar nikah tazeledi.

Yeni mukaveleye imza attıktan sonra açıklamalarda bulunan 52 yaşındaki teknik adam, "Kulübün gelişimini ve devam eden işbirliğini gördüğümde katkımın daha da artabileceğini düşünüyorum. İnsanlar sahadaki başarımızın gelişmesini tek bir ölçü olarak düşünüyor ama tek ölçü bu değil. Kulüp her yönüyle başarılı. Ayrılmayı hiç düşünmedim. Eğer başarılı olmasaydım tekrar imzalamayacaktım" dedi.

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Jürgen Klopp, 2024'e kadar Liverpool'da
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