Kartal’ı kurt kaptı!

BUGÜN NELER OLDU

UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında Beşiktaş, yenilgiyle ayrılarak 3 puanla grubunu son sırada tamamladı. Yedek ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıkan siyah-beyazlılar ilk 45 dakikada rakibini durdurmayı başardı… Mücadelenin ikinci yarısına ise İngilizler daha atak bir başlangıç yaptı.Öne geçen ev sahibi etkisini daha da artırırken Jota, 63'te bir kez daha ağlarımızı buldu. 67'de Dendoncker farkı açarken 69'da Jota bir kez daha sahneye çıktı ve 13 dakikada hat-trick yaparak takımını da zafere götürdü...WOLVERHAMPTON deplasmanında ilk 11'de sahaya çıkan 18 yaşındaki Erdoğan Kaya bu sezın Beşiktaş A Takımı formasını biri hazırlık maçı olmak üzere iki kez giydi. 5 Aralık'ta 3.Lig ekibi 24 Erzincanspor'a karşı mücadele veren Erdoğan, 7 gün sonra Premier Lig ekibi Wolverhampton karşısında deplasmanda sahaya çıktı.G.Saray'ın Avrupa'ya dramatik vedası... Ardından Trabzonspor'un ve son olarak da Beşiktaş'ın bu sene Avrupa Kupaları'ndaki kötü performansı ve vedası büyüklüklerine yakışmadı. Avrupa'da iddian kalmasa bile gençlerle takviye edilmiş yedekle çıkma fikrine hiç sıcak bakmadım. Bakmayacağım da... 57. dakikaya kadar ki gayretlerinden dolayı Utku, Erdoğan, Kerem, Erdem'in gayretlerine saygı duydum. 57 dakika ayakta kalıp, başabaş bir oyun sergiledikten sonra 11 dakikada 4 gol yemenin yükünü de gençlere fatura etmeyeceğim. Çünkü 1 golün ilk yarıda özgüvenli duran bu gençleri ve sistemi nasıl darmadağın ettiğini gördük! Geçtim 7 as oyuncuyu kulübede oturan Diaby, Roca ve Elneny'in bile geç kullanılması yenilgiyi umursamamaktan öte bir anlam taşımıyor. Bu grup performansı Beşiktaş'a hiç ama hiç yakışmadı. Bu sene Avrupa'da tek tesellimiz ve gururumuz Başakşehir oldu.