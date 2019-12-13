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'da 2 ayrılık

İstikbal Mobilya 'da 2 futbolcu vedalaştı. ile Şamil Çinaz Kayserispor'dan ayrıldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 13.12.2019 16:22
Kayserispor'da 2 ayrılık

Sarı-Kırmızılı kulüpten alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesi ile günlerdir idmana çıkmayan, dün yapılan ödeme sonrasında idmana çıkan Kayserispor kaptanları Umut Bulut ile Şamil Çinaz ayrılık kararı aldı.

Kayserispor yönetiminden bekledikleri ilgiyi göremeyen Umut Bulut ile Şamil Çinaz, bugün teknik heyet ile yaptığı görüşme sonrasında ayrılık kararı aldı ve takım arkadaşları ile vedalaştı. Umut Bulut ile Şamil Çinaz, sözleşmelerini tek taraflı feshetmek için TFF'ye başvuru yaptı.

Umut Bulut ile Şamil Çinaz, Kayserispor tesislerinden ayrılırken bir açıklama yapmadı.

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Kayserispor'da 2 ayrılık
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