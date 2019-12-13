Manchester United, AZ Alkmaar'a fark attı

İngiltere temsilcisi Manchester United, UEFA Avrupa Ligi L Grubu'ndaki son maçında Hollanda'nın AZ Alkmaar takımını konuk etti. L Grubu'nun liderini belirleyecek maçtan Manchester United 4-0 galip ayrıldı.

MANCHESTER UNİTED - AZ ALKMAAR MAÇ ÖZETİ

Old Trafford Stadyumu'nda oynanan ve İsviçre Futbol Federasyonu'ndan Sandro Scharer'in yönettiği maçtaın ilk yarısı golsüz sona erdi.

53. dakikada Juan Mata'nın asistiyle topla buluşan Ashley Young takımını 1-0 öne geçirdi.

58. dakikada Old Trafford'da Mason Greenwood farkı ikiye çıkardı.

62. dakikada Juan Mata penaltıdan attığı gol ile skoru 3-0 yaptı.

64. dakikada Mata'nın asistinde Mason Greenwood kendisinin ikinci, takımının ise dördüncü golünü attı.

GECENİN YILDIZI JUAN MATA

Maçı 1 gol, 2 asistle tamamlayan Manchester United'ın İspanyol yıldızı Juan Mata geceye damgasını vurdu.

Gruptaki diğer maçta Partizan sahasında FC Astana'yı 4-1 yendi.

Manchester United bu galibiyetle L Grubu'nu 13 puanla lider tamamladı. AZ Alkmaar ise yenilmesine rağmen grubu ikinci bitirdi. Manchester United ve AZ Alkmaar, UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna kalan takımlar oldu. Grubu 8 puanla 3. bitiren Partizan ve 3 puanla son sırada tamamlayan FC Astana ise elendi.