Neymar ve Cavani’yi Galatasaray barıştırdı

Şampiyonlar Ligi grup aşamasına Galatasaray'ı farklı yenerek veda eden PSG Avrupa basınının da gündemindeydi. Özellikle Fransız medyası Galatasaray'ın kötü performansına dikkat çekerken takımlarının zaferini ise şu başlıklarla duyurdu:
AP:
Neymar yıldızlaştı, PSG rahat yendi.
L'equipe:
Tuchel taktik çalışması yaptı.
Le Parisien:
Bir Parisli gibi oynadı ve kazandı.
Le Monde:
PSG hiç zorlanmadan kazandı.
Le Figaro:
PSG, Galatasaray ile işleri yoluna koydu.
10 Sport:
Neymar ve Cavani bile maçta barıştı.
MUSLERA BİR TEK G.SARAY'I KURTARAMADI!
Fernando
Muslera, PSG karşısında da takımın tek direnen ismiydi. Uruguaylı file bekçisi 6 maçlık grup aşaması sonunda toplamda yaptığı 35 kurtarış ile Kızılyıldız'dan Borjan ile birlikte en çok kurtarış yapan kaleci oldu. Muslera 6 karşılaşmanın tamamında sahada kalırken, maç başına 5.5 ortalama ile oynadı.