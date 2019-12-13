Sıfır çekti

BUGÜN NELER OLDU

Şampiyonlar Ligi'ne 5-0'lık Paris Saint Germain hezimeti ile nokta koyan Galatasaray, tarihinin de en kötü performansı ile turnuvaya veda etti. Sakatlıklar, eksikler sürekli konuşulsa da bir zamanlar 'Avrupa Fatihi' olarak herkesin korkulu rüyası olan sarı-kırmızılılar, artıkAslan'a tarihinin en büyük başarısını UEFA Kupası zaferi ile yaşatan Fatih Terim, kariyerindeturnuvayı noktaladı. PSG karşısındaile 90 dakikayı tamamlayanStadı'ndaki mücadelede sahada ezilen sarı-kırmızılılar,hücumdaki kötü durum,Son 13 Avrupa maçında sıfır çeken Cimbom'un,- Fatih Terim kariyerinde 8. kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın başında yer alırken ilk kez galibiyetsiz turnuvayı noktaladı.- Paris Saint Germain kalesine isabetli tek şut bile gönderemedik.- Maç boyunca Galatasaray, PSG'ye karşı bir set hücumu bile yapamadı.- Paris deplasmanında 90 dakikada Galatasaray'ın tek bir ara pası bile yok!- Aslan, hücumda beklentinin uzağında kalırken sol kanattan rakip kaleye hiç atak yapmadı. 6 pas bölgesine girme istatistiği sıfırda kaldı.- 90 dakikada sarı-kırmızılılar rakip kaleye kontraatak yapamadı.- Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 20 deplasman karşılaşmasından tek bir galibiyet bile alamadı.Galatasaray'ın başında istediği sonuçları almakta zorlanan Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın kariyerinde ilk kez mağlubiyet sayısı galibiyet sayısının üzerine çıktı.Fatih Terim'in puan ortalaması da sadece 1,27 oldu. Terim bu değerde de kariyerinin en kötü noktasında bulunuyor.Terim, PSG maçı için "acı veda" yorumunu yaparken "2 kulvarda nasıl gideceğimizi düşünürken 3 kulvarda gidemedik. Bundan sonraki kararlarımız radikal olacak. Geçen sezon yazdığımız güzel hikâyeyi bu sezon da yazabiliriz" dedi.Devler Ligi'ni 4. bitiren takımların piyasa değerleri arasında da Galatasaray öne çıkıyor. 7 puan toplayarak kıl payıyla turnuvaya veda eden ve 2. tur şansını bile kaçıranile ilk sırada. Vasatı aşamayan ve dipte kalan takımlar arasında ise Aslan, 123.3 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Lilleile birlikte turnuvanın para-performans değerleri olarak en kötüleri.