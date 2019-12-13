Sıfır çekti

Şampiyonlar Ligi'ne 5-0'lık Paris Saint Germain hezimeti ile nokta koyan Galatasaray, tarihinin de en kötü performansı ile turnuvaya veda etti. Sakatlıklar, eksikler sürekli konuşulsa da bir zamanlar 'Avrupa Fatihi' olarak herkesin korkulu rüyası olan sarı-kırmızılılar, artık içerisi-dışarısı fark etmeksizin rakiplerine hem eziliyor hem de yeniliyor.
RAKİP KALEYE GİTMEK HAYÂL OLDU
Aslan'a tarihinin en büyük başarısını UEFA Kupası zaferi ile yaşatan Fatih Terim, kariyerinde 8. kez Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasına kalırken, ilk kez galibiyetsiz
turnuvayı noktaladı. PSG karşısında sıfır isabetli şut
ile 90 dakikayı tamamlayan sarı-kırmızılıların karşılaşma boyunca ara pası sayısı ise sıfır!
DEPLASMANDA KAZANMAYI UNUTTU
Stadı'ndaki mücadelede sahada ezilen sarı-kırmızılılar, bir kez bile hücuma yönelik ara pası atamazken,
hücumdaki kötü durum, kontratak yapılmadan maçın tamamlanmasına neden oldu.
Son 13 Avrupa maçında sıfır çeken Cimbom'un, Şampiyonlar Ligi'ndeki son 20 deplasmanındaki galibiyet sayısı da elbette sıfır!
İŞTE O RAKAMLAR
- Fatih Terim kariyerinde 8. kez Şampiyonlar Ligi grup aşamasında Galatasaray'ın başında yer alırken ilk kez galibiyetsiz turnuvayı noktaladı.
- Paris Saint Germain kalesine isabetli tek şut bile gönderemedik.
- Maç boyunca Galatasaray, PSG'ye karşı bir set hücumu bile yapamadı.
- Paris deplasmanında 90 dakikada Galatasaray'ın tek bir ara pası bile yok!
- Aslan, hücumda beklentinin uzağında kalırken sol kanattan rakip kaleye hiç atak yapmadı. 6 pas bölgesine girme istatistiği sıfırda kaldı.
- 90 dakikada sarı-kırmızılılar rakip kaleye kontraatak yapamadı.
- Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nde son 20 deplasman karşılaşmasından tek bir galibiyet bile alamadı.
FATİH TERİM BİR İLKE İMZA ATTI!
Galatasaray'ın başında istediği sonuçları almakta zorlanan Fatih Terim, teknik direktörlük kariyerinde de bir ilki gerçekleştirdi. Deneyimli teknik adamın kariyerinde ilk kez mağlubiyet sayısı galibiyet sayısının üzerine çıktı. Şu ana kadar 23 maçta 7 galibiyet, 7 beraberlik ve 8 yenilgisi olan
Fatih Terim'in puan ortalaması da sadece 1,27 oldu. Terim bu değerde de kariyerinin en kötü noktasında bulunuyor.
Terim, PSG maçı için "acı veda" yorumunu yaparken "2 kulvarda nasıl gideceğimizi düşünürken 3 kulvarda gidemedik. Bundan sonraki kararlarımız radikal olacak. Geçen sezon yazdığımız güzel hikâyeyi bu sezon da yazabiliriz" dedi.
DEĞERİ YÜKSEK PUANI AZ!
Devler Ligi'ni 4. bitiren takımların piyasa değerleri arasında da Galatasaray öne çıkıyor. 7 puan toplayarak kıl payıyla turnuvaya veda eden ve 2. tur şansını bile kaçıran Zenit, 198 milyon Euro'luk değeri
ile ilk sırada. Vasatı aşamayan ve dipte kalan takımlar arasında ise Aslan, 123.3 milyon Euro'luk piyasa değeriyle Lille (124.8 milyon Euro)
ile birlikte turnuvanın para-performans değerleri olarak en kötüleri.