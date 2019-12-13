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Steven Nzonzi kimdir? 'da bırakılan Nzonzi nereli, ve hangi takımlarda oynadı? İşte tüm bilgiler...

'in son şampiyonu 'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor! Sarı-kırmızılı kulüp geçtiğimiz yaz sezonunda kadrosuna kattığı Fransız oyuncu Steven Nzonzi'yi süresiz olarak bıraktığını duyurdu. Bu gelişmenin üzerine futbolseverler arama motorlarında yoğun olarak Nzonzi kimdir, nereli, ve hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Nzonzi kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte son dakika gelişmesinde tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 13.12.2019 19:12 Güncelleme Tarihi: 13.12.2019 19:28
Steven Nzonzi kimdir? Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Nzonzi nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte tüm bilgiler...

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'in en başarılı takımı olarak şampiyonluğa imza atan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Yaz transfer sezonunda sarı-kırmızılı kulüp tarafında büyük umutlarla transfer edilen Fransız oyuncu kulüp tarafından son dakika açıklamasıyla süresiz olarak kadro dışı bırakıldığı duyuruldu. Bu son dakika gelişmesinin ardından futbolseverler tarafında arama motorlarında yoğun şekilde Nzonzi kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? şeklinde sorularla araştırılmaya başlandı. Peki, Nzonzi kimdir, nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte oyuncuya ilişkin tüm merak edilenler...

STEVEN NZONZİ KİMDİR? GALATASARAYLI NZONZİ NERELİ, KAÇ YAŞINDA VE HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Fransız oyuncu Steven Nzonzi'ye ilişkin merak edilen tüm bilgileri haberimiz de bulabilirsiniz...

İşte detaylar;

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Steven Nzonzi kimdir? Galatasaray'da kadro dışı bırakılan Nzonzi nereli, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı? İşte tüm bilgiler...
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