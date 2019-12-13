Türkiye bizi örnek alsın

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi,ziyaret etti ve açıklamalar yaptı: "Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istiyoruz. Gaziantep geçmişte bu başarıları birçok sefer tekrarladı, şehrin bu konuda önemli bir tecrübesi var. Taraftarlarımızın sayısını artırmak istiyoruz, şu anda yaklaşık 10-12 bin seyirci ile oynuyoruz. Hedefimiz 20 bin seyirciye çıkabilmek. Gaziantep'te kadın taraftar dernekleri de var.Bu sayıyı da artırmak ve Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz."Başkan Büyükekşi, kulübün borcunun bulunmadığını da hatırlatarak, "Aslında zaten ana amaç bu;Eğer kulüpler bunu sağlayabilirse önleri daha açık olacak. Altyapıya özellikle önem vermek istiyoruz. Altyapıdan oyuncularımızı profesyonel takıma kazandırıp yerli oyuncu sayımızı artırmak istiyoruz. Şu anda genelde 3 yerli, 8 yabancı oyuncuyla oynuyoruz. Bunun sayısını daha geliştirmek ve kısa sürede yerli oyuncu sayımızı yarı yarıya getirmek istiyoruz. Bu yüzden de altyapı son derece önemli.Onun yerine; kendi kaynaklarımızla, kendi şehrimizde yaşayanların takıma gerek kombine alarak gerek reklam vererek destek olması lazım" diye konuştu.1 maç ceza alan tekrik direktörleri Sumudica'nın agresif bir yapısı olduğunu belirten Başkan, "Kendisi ile Konya'da yaptıkları ile ilgili konuştum. Kendisine ve ailesine küfredildiğini söyledi. Onadedim. Daha dikkatli olmalı. Kendisi de özür dileyeceğini söylüyor" diye konuştuzamana kadar hakemlerle ilgili konuşmadığını belirten Büyükekşi, "Maçlarımızda 2 kere VAR'a gidildi, 2 kırmızı kart gördük. 2 golümüz iptal edildi hiç VAR'a bakılmadı bile.Bu hakemlerle devam edeceğiz. Adalet yerini bulur" dedi.