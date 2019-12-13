Türkiye bizi örnek alsın

Gaziantep FK Başkanı Mehmet Büyükekşi, SABAH'ı
ziyaret etti ve açıklamalar yaptı: "Türkiye'nin önemli bir takımı olmak istiyoruz. Gaziantep geçmişte bu başarıları birçok sefer tekrarladı, şehrin bu konuda önemli bir tecrübesi var. Taraftarlarımızın sayısını artırmak istiyoruz, şu anda yaklaşık 10-12 bin seyirci ile oynuyoruz. Hedefimiz 20 bin seyirciye çıkabilmek. Gaziantep'te kadın taraftar dernekleri de var. Şu anda her maçımıza yaklaşık 200 kadın taraftarımız geliyor.
Bu sayıyı da artırmak ve Türkiye'ye örnek olmak istiyoruz."
KENDİ KENDİMİZE YETECEĞİZ
Başkan Büyükekşi, kulübün borcunun bulunmadığını da hatırlatarak, "Aslında zaten ana amaç bu; kulüplerin gelir ve gider dengesini eşit duruma getirebilmesi.
Eğer kulüpler bunu sağlayabilirse önleri daha açık olacak. Altyapıya özellikle önem vermek istiyoruz. Altyapıdan oyuncularımızı profesyonel takıma kazandırıp yerli oyuncu sayımızı artırmak istiyoruz. Şu anda genelde 3 yerli, 8 yabancı oyuncuyla oynuyoruz. Bunun sayısını daha geliştirmek ve kısa sürede yerli oyuncu sayımızı yarı yarıya getirmek istiyoruz. Bu yüzden de altyapı son derece önemli. Bankalardan kredi alma gibi bir hedefimiz yok.
Onun yerine; kendi kaynaklarımızla, kendi şehrimizde yaşayanların takıma gerek kombine alarak gerek reklam vererek destek olması lazım" diye konuştu.
EVET, SUMUDİCA BİRAZ AGRESİF
PFDK'DAN
1 maç ceza alan tekrik direktörleri Sumudica'nın agresif bir yapısı olduğunu belirten Başkan, "Kendisi ile Konya'da yaptıkları ile ilgili konuştum. Kendisine ve ailesine küfredildiğini söyledi. Ona 'Gerekirse maçlara kulak tıkacı ile çık'
dedim. Daha dikkatli olmalı. Kendisi de özür dileyeceğini söylüyor" diye konuştu
HAKEM HATALARI 5 PUAN KAYBETTİRDİ
BU
zamana kadar hakemlerle ilgili konuşmadığını belirten Büyükekşi, "Maçlarımızda 2 kere VAR'a gidildi, 2 kırmızı kart gördük. 2 golümüz iptal edildi hiç VAR'a bakılmadı bile. 5 puan kaybettik. Biz hakemlerin adil yönetim gösterdiklerini düşünüyoruz.
Bu hakemlerle devam edeceğiz. Adalet yerini bulur" dedi.