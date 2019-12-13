Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Zakarya Bergdich: Süper Lig zorlu ve çok kaliteli futbolculardan oluşuyor

: Süper Lig zorlu ve çok kaliteli futbolculardan oluşuyor

'un Faslı savunma oyuncusu , Süper Lig'in zorlu ve kaliteli oyunculardan oluştuğunu söyledi.

AA Futbol
Giriş Tarihi: 14.12.2019 02:11
Zakarya Bergdich: Süper Lig zorlu ve çok kaliteli futbolculardan oluşuyor

Bergdich, Haluk Ulusoy Tesisleri'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, hafta sonu Trabzon deplasmanında kendilerini zorlu bir maçın beklediğini ifade etti.

Rakiplerinin gücünün farkında olduklarını dile getiren Bergdich, "Süper Lig zorlu ve çok kaliteli futbolculardan oluşuyor. Onun için kolay bir lig olduğunu söyleyemem. Takım halinde iyi bir performansa sahibiz, birbirimizi tamamlıyoruz. Hocamız ve takım arkadaşlarımızla yansıtmaya çalıştığımız performans çok güzel." diye konuştu.

Yeşil-siyahlı takımın orta saha oyuncusu Sedat Şahintürk de 4 resmi maçtır yenilmediklerini ve bunu devam ettirmek istediklerini dile getirdi.

Trabzon'dan puan ya da puanlarla dönmek istediklerini vurgulayan Sedat, şunları kaydetti:

"Rakibimiz birlikte oynama alışkanlığına sahip bir takım. Biz de yavaş yavaş birbirimizle daha çok oynamaya alışıyoruz. Bu da sahaya ve skora yansıyor. İnşallah bu hafta da iyi bir şekilde mücadele edeceğiz. Forma şansı bulabilmek için sürekli çalışıyorum. Kupa maçlarında şans buldum, iyi değerlendirdiğimi düşünüyorum. Şans verilirse en iyi şekilde değerlendirmek istiyorum."

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Zakarya Bergdich: Süper Lig zorlu ve çok kaliteli futbolculardan oluşuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN