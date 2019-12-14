Beşiktaş Yeni Malatya maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Beşiktaş Yeni Malatya maçına dair son bilgiler... Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Ligde oynadığı son 6 maçı kazanan, tüm kulvarlarda ise son 10 maçında sadece Braga ve Wolverhampton'a yenilen Beşiktaş, 5 haftadır galibiyet hasreti çeken Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak. Beşiktaş efsanesi olan Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Yeni Malatya ligde 20 puanla 14. sırada. Abdullah Avcı'nın ekibi Beşiktaş ise 27 puanla lig ikincisi ve lider Sivasspor'un 3 puan gerisinde bulunuyor.

BEŞİKTAŞ YENİ MALATYA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Beşiktaş ile Yeni Malatya arasında oynanacak maç yarın (15 Aralık Pazar) saat 19:00'da başlayacak. Vodafone Park'ta karşılaşacak iki takımın mücadelesini hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Bu zorlu 90 dakika beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak. Bu maçı şifresiz izlemek isteyenlerin Süper Lig maç paketine sahip Digiturk aboneliği olması ya da yine Digiturk'e ait izleme platformlarından ilgili paketlerden birini satın almış olmaları gerekiyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇINA DAİR NOTLAR

Beşiktaş bu sezon evinde oynadığı maçlarda 5 galibiyet 2 beraberlik aldı, hiç yenilmedi.

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş ile oynadığı son 3 karşılaşmanın hiçbirinde galibiyet alamadı.

Beşiktaş evinde 5 maçtır kazanıyor.

BEŞİKTAŞ-YENİ MALATYASPOR MAÇINA DAİR İSTATİSTİKLER