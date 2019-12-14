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maçını canlı takip edin... 'in 15. haftasında Çaykur Rizespor ile Kasımpaşa karşılaşıyor. Alt sıralardan kurtulmaya çalışan iki takım arasındaki maçın sonucunu herkes merakla bekliyor. Maçı beIN SPORTS'dan canlı izleyebilir aynı zamanda sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 14:12 Güncelleme Tarihi: 14.12.2019 14:23
Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor 17 puanla 12. sırada yer alırken, Kasımpaşa da 12 puanla 16. sırada bulunuyor. Saat 15:00'da başlayacak maç Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇINI CANLI TAKİP ETMEK İÇİN TIKLAYIN

İLK 11'LER

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Diomande, Samudio, Umar

KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Youssef, Özgür, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita

ÇAYKUR RİZESPOR - KASIMPAŞA MAÇ NOTLARI

  • Fernando Boldrin 4 golle Rizespor takımının en golcü futbolcusu.
  • Mame Thiam ise Kasımpaşa adına 4 gol kaydetti.
  • Rizespor evinde 4 maçtır kazanıyor.
  • Kasımpaşa Süper Lig'de son oynadığı 4 karşılaşmaların tümünü kaybetti.
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Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (CANLI)
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