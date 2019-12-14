Çaykur Rizespor - Kasımpaşa (CANLI)

Süper Lig'in 15. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Çaykur Rizespor 17 puanla 12. sırada yer alırken, Kasımpaşa da 12 puanla 16. sırada bulunuyor. Saat 15:00'da başlayacak maç Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak. beIN SPORTS HD 1'den canlı yayınlanacak maçı hakem Ümit Öztürk yönetecek. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de canlı olarak takip edebilirsiniz.
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ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Abdullah, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Vetrih, Boldrin, Oğulcan, Diomande, Samudio, Umar
KASIMPAŞA: Fatih, Popov, Fernandes, Youssef, Özgür, Sadiku, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Mustafa, Koita