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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

ile , 'in 17. haftasında karşı karşıya geliyor. Geçen hafta aldığı Everton yenilgisini telafi etmek isteyen Chelsea, 5 haftadır üst üste kaybeden Bournemouth'la mücadele edecek. Chelsea - Bournemouth maçının ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi canlı yayınlanacağına dair bilgiler haberimizde yer alıyor.

Giriş Tarihi: 14.12.2019 11:05
Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea sahasında Bournemouth'u ağırlıyor. Stamford Bridge'de oynanacak maç TSİ 18:00'de başlayacak. Hakem Graham Scott'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

Maç öncesi Chelsea 29 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son maçta sürpriz bir şekilde Everton'a mağlup olan Chelsea telafi peşinde olacak. Bournemouth ise 16 puanla 15. sırada ve küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Eddie Howe'un öğrencileri 5 maçtır yeniliyor ve bu maçta alınacak mağlubiyetle durumları daha da kötüye gidebilir.

CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇINA DAİR NOTLAR

  • Bundan bir sene önce Bournemouth, 23 puanla 8. sıradaydı. Şu anda ise 16 puanla 15. sırada.
  • Tammy Abraham 11 golle Chelsea takımının en golcü futbolcusu.
  • Harry Wilson ise Bournemouth adına 6 gol kaydetti.
  • Bournemouth 5 maçtır üstüste kaybediyor.

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Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?
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