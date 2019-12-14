Chelsea - Bournemouth maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'in 17. haftasında Chelsea sahasında Bournemouth'u ağırlıyor. Stamford Bridge'de oynanacak maç TSİ 18:00'de başlayacak. Hakem Graham Scott'ın yöneteceği karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Futbolseverler bu maçı şifresiz olarak izleyebilecek.

Maç öncesi Chelsea 29 puanla 4. sırada yer alıyor. Ligde oynadığı son maçta sürpriz bir şekilde Everton'a mağlup olan Chelsea telafi peşinde olacak. Bournemouth ise 16 puanla 15. sırada ve küme düşme hattından uzaklaşmak istiyor. Eddie Howe'un öğrencileri 5 maçtır yeniliyor ve bu maçta alınacak mağlubiyetle durumları daha da kötüye gidebilir.

CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇINA DAİR NOTLAR

Bundan bir sene önce Bournemouth, 23 puanla 8. sıradaydı. Şu anda ise 16 puanla 15. sırada.

Tammy Abraham 11 golle Chelsea takımının en golcü futbolcusu.

Harry Wilson ise Bournemouth adına 6 gol kaydetti.

Bournemouth 5 maçtır üstüste kaybediyor.

CHELSEA - BOURNEMOUTH MAÇINA DAİR İSTATİSTİKLER

PUAN DURUMU