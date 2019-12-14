Fenerbahçe, Sivas’a 2014’ten beri kaybetmiyor

Süper Lig'de deplasmanda Sivasspor ile oynayacak olan Fenerbahçe, rakibine 8 maçtır kaybetmiyor. Son olarak 9 Şubat 2014'te kırmızı-beyazlılara deplasmanda 2-0 mağlup olan sarı-lacivertli ekip, daha sonra oynanan müsabakalarda 6 galibiyet alırken, 2 mücadeleden ise beraberlikle ayrıldı.



FENERBAHÇE DEPLASMANDA KAZANAMIYOR

Bu sezon iç saha maçlarında iyi bir performans gösteren Fenerbahçe, deplasmanda ise kazanamıyor. Sarı-lacivertliler, dış sahada oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanamadı (2 beraberlik 1 mağlubiyet) ve bu karşılaşmaların ikisinde gol atamadı.



SARI-LACİVERTLİLER GERİDEN KAZANIYOR

Fenerbahçe bu sezon skor olarak geriye düştüğü maçlarda en fazla galibiyet alan (3 galibiyet) ve puan toplayan (10 puan) Süper Lig takımı. Sivasspor ise şu ana kadar skor avantajı elde ettiği 11 karşılaşmada rakiplerine sadece iki kez yakalandı (9 galibiyet 2 beraberlik).



VEDAT MURİQİ TAKIMINI SIRTLIYOR

Bu sezon Süper Lig'de attığı 9 golle takımına 9 puanla en çok puan katkısı yapan oyuncu Vedat Muriqi. Fenerbahçe, Kosovalı futbolcunun gol attığı 7 lig maçını kazanırken, diğer karşılaşmalarda 4 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı.



YANAL, ÇALIMBAY'A KARŞI ÜSTÜN

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ile karşılaştığı son altı Süper Lig maçının beşinden galibiyetle ayrıldı. Çalımbay'ın Yanal'a karşı bu altı maçtaki tek galibiyeti Kasım 2016'da Antalyaspor'un Trabzonspor'u 1-0 yendiği müsabakada gelmişti.



SAKAT VE CEZALILAR

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses, Sivasspor karşısında forma giyemeyecek. Sarı-lacivertli ekipte Vedat Muriqi, Emre Belözoğlu ve Serdar Aziz ise Sivasspor maçında sarı kart görmesi durumunda 16. haftada oynanacak olan Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.