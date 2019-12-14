Klopp 2024’e kadar Liverpool’da

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Premier Lig lideri Liverpool'da teknik direktör Jürgen Klopp'unGeçen sezon Liverpool ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan ve bu sezon Premier Lig'de namağlup yoluna devam eden Liverpool, 16 haftada topladığı 46 puanla en yakın rakibi Leicester City'nin 8 puan önünde zirvede yer aldı. Liverpool, Şampiyonlar Ligi'nde de E Grubu'nu zirvede bitirerek son 16 turuna yükseldi. Liverpool, Alman teknik adamla 1990'dan beri ilk lig şampiyonluğunu yaşamaya çok yakın görünüyor.