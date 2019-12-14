Liverpool - Watford maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı olan Liverpool sahasında lig sonuncusu Watford'u ağırlıyor. Bu maç öncesi Liverpool 46 puanla lider durumda ve ikinci Leicester City'nin 8, üçüncü Manchester City'nin ise 14 puan önünde lider durumda. Watford ise sadece 9 puana sahip ve 20 takımlı ligde 20. sırada bulunuyor.

LİVERPOOL - WATFORD MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Liverpool - Watford maçı bugün TSİ 15:30'da başlayacak. Efsane Anfield Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı Andre Marriner yönetecek. Mücadele S Sport'tan canlı olarak yayınlanacak. Maçı şifresiz izlemek isteyenlerin; S Sport'un yer aldığı platformlardan bir tanesine sahip olmaları gerekiyor.

LİVERPOOL - WATFORD MAÇI ÖNCESİ NOTLAR

Watford son oynadığı 4 karşılaşmada galibiyet yüzü görmedi.

Fabinho 5 sarı kartla Liverpool takımının en çok sarı kart gören oyuncusu. Watford takımından Jose Holebas 5 sarı kart gördü.

Liverpool bu sezon evinde oynadığı maçlarda hiç yenilmedi.

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