Terim isterse gelirim

BUGÜN NELER OLDU

4 YIL sonra kulübün davetlisi olarak Türkiye'ye dönen ve asker selamıyla yeniden kalpleri kazanan G.Saray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, kulüp dergisine röportaj verdi. Fatih Terim'e çok güvendiğini söyleyen Brezilyalı, "O olduğu zaman mutlaka başarı gelir. Sezon sonunda da Terim önderliğinde mutlu sona G.Saray ulaşacaktır. Fatih hocanın benim için yeri her zaman ayrıdır. Aramızda bir baba-oğul ilişkisi var. Bence büyük bir saygıyı hak ediyor. Onun sayesinde büyük başarılara imza attım. Ne zaman isterse geri dönerim" dedi. Türkiye'de unutamadığı çok anısı olduğunu da sözlerine ekleyen Melo, "Kadıköy'deki şampiyonluk çok önemliydi. Konuşan herkesi susturduk" dediSosyal medya hesabından G.Saray'ı takipten çıkaran Nzonzi, takıma ait fotoğrafları da sildi.