Juventus Udinese maçı CANLI İZLE! Merih Demiral 11'de! Juventus Udinese canlı takip et

Heyecanın her hafta yaşandığı İtalya Serie A'nın 16. haftasında Juventus, sahasında Udinese'yi ağırlıyor. Geçtiğimiz hafta Lazio karşısında adeta bir bozgun yaşayan ve ligde ilk yenilgisi ile karşı karşıya kalan Torino temsilcisi, zayıf rakibi karşısında mutlaka üç puan hedefi belirledi. Siyah beyazlı ekipte temsilcimiz Merih Demiral da ilk 11'de başlıyor. Topladığı 15 puanla 15. sırada yer alan Udinese de, güçlü rakibi karşısında bir sürprize imza atmak istiyor. Mücadeleyi takip etmeyi düşünen futbolseverler de 'Juventus Udinese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?' sorusu ile bilgi edinmeye çalışıyor. Zorlu karşılaşmaya yönelik detayları haberimizde bulabilirsiniz.

JUVENTUS UDİNESE MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Juventus Udinese maçı, bugün saat 17.00'de başlayacak. Allianz Stadyumu'nda oynanacak mücadele, beIN Sports 3 kanalından canlı yayınlanacak.

JUVENTUS UDINESE MAÇI CANLI İZLE

Mücadeleyi canlı takip etmek ve bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

JUVENTUS UDINESE MAÇI CANLI İZLE