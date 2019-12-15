Keçiörengücü - Hatayspor maçında Bokila'dan seri sonu!

TFF 1. Lig'in 15. haftasında lider Hatayspor, deplasmanda Keçiörengücü'nü 1-0 yendi. Hatayspor'a galibiyeti getiren gol 90+2'de Bokila'dan geldi.

Keçiörengücü'nün sahasındaki 33 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Stat: Aktepe

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu x, Uygar bebek x, Seyfettin Ünal x

KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin Uçar xxx, Abdulkadir Korkut xx, Samet Akaydin xxx, Erdi Dikmen xx, Hüsamettin Tut xx, Uğur Utlu xx, Süleyman Olgun xx (Abdulkadir Kuzey dk. 90+4 ?), Sertaç Çam xx, Madinda x (İshak Çakmak dk. 90+2 ?), Kone xx, Mendy xx (Cem Ekinci dk. 62 x)

Yedekler: Muhammed Birkan Tetik, Cihan Can, Burak Aydın, Soner Gönül

HATAYSPOR: Akın Alkan xx, Furkan Şeker xx, Sadi Karaduman xx, Yusuf Abdioğlu xx, Mesut Çaytemel xx, Kubilay Sönmez xx, Caner Hüseyin Bağ xx (Idır Quali dk. 77 x), Selim Ilgaz x (Barbosa dk. 81 ?), Gökhan Karadeniz xx, Hamza Gür x (Bokila dk. 38 xxx), Aabid xx

Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Alican Özfesli, Yasin Güreler

Sarı Kartlar: Yusuf Abdioğlu, Gökhan Karadeniz, Bokila (Hatayspor), Hüsamettin Tut (Keçiörengücü)

Goller: Bokila (dk. 90+2) (Hatayspor)

BAYRAM TOYSAL: "İLK YARIYI LİDER OLARAK KAPATMAK İSTİYORUZ"

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup eden Hatayspor'da Teknik Direktör Bayram Toysal, "İçeride 33 maçtır kaybetmemiş takıma 1-0 skorla galip gelmek bizi mutlu etti" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Bayram Toysal, "Maçtan önce zor bir müsabaka olacağını biliyorduk. Hem fiziki şartların hem de Keçiörengücü'nün güç olarak farkındaydık. İçeride 33 maçtır kaybetmemiş takıma 1-0 skorla galip gelmek bizi mutlu etti. Lider olarak gelmiştik. Bu maçta alacağımız galibiyetin bizi iyi yerlere taşınacağını biliyorduk. Futbolcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. İlk yarıda pozisyon açısından ikinci yarıda ise fiziki açıdan iyiydik. Son dakikada gelen bir galibiyet. Keçiörengücü'ne bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. İyi mücadele ediyorlar. Oyunun güzel olanını yapmaya çalıyorlar. Biz de aynı şekilde kendi oyunumuzu oynadık ve başarılı olduk. Bundan sonraki süreci iyi geçirip ilk yarıyı lider olarak kapatmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

SERKAN ÖZBALTA : "KALİTELİ AYAKLAR DEVREYE GİRDİĞİNDE MAÇIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİYOR"

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Hatayspor'a 1-0 mağlup olan Keçiörengücü'nde Teknik Direktör Serkan Özbalta, "Bu tip maçlarda kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor" dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Keçiörengücü Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Maçtan öncede belirtmiştim. Oyun oynamaya çalışan iki takımın maçı olacak diye. Çünkü biz pozitif futbol oynamaya çalışan takımız. 1. bölgeye otobüs çekip defans yapmaya çalışan bir takım değiliz. Geçen yılki şampiyonluğumuzu bu şekilde kazanmıştık. Onun devamını getirmeyi arzu ediyoruz. Sezon bitiminde ilk 6 içerisinde play-off'a kalma umudumuz var. Tabii ki karşıda birkaç yıldır beraber oynayan bir oyuncu topluluğu var. Hem takım anlamında hem bireysel anlamda iyi noktaya gelmiş bir takım vardı. Bu oyuncu grubuna karşı iyi mücadele veren Keçiörengücü vardı sahada. Hem mücadele hem oyun anlamında. İkinci yarıda oyunu domine ettik diyebilirim. Bu tip maçlarda kaliteli ayaklar devreye girdiğinde maçın seyri değişebiliyor. Biz yolumuza devam edeceğiz. Oyuncularımızın performansından memnunum. Geçen hafta son dakikada attık, bu hafta son dakikada yedik, futbolda bunlar var. Ayağa kalkıp antrenmanlarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.