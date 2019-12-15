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'u farklı yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında , sahasında konuk ettiği ‘a 4-1 yenildi.

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 15.12.2019 15:09
Pendikspor Şanlıurfaspor'u farklı yendi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un 17'nci haftasında Şanlıurfaspor, sahasında konuk ettiği Pendikspor'a 4-1 yenildi. Misafir takıma galibiyeti getiren golleri Oktay (2), Bekir, ve Marlon attı. Şanlıurfaspor'un tek golü Murat'tan geldi.

MAÇTAN DAKİKALAR

40'ıncı dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kullanan Oktay topu ağlara buluşturdu: 0-1.

50'nci dakikada Ahmet'in pasında kale önünde topla buluşan Bekir, güzel bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-2.

56'ncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Oktay, plase bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

58'inci dakikada ceza sahası içerisine Gökhan'ın gönderdiği topu alan Marlon, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

90'ıncı dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Murat, sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 1-4.

STAT: Şanlıurfa GAP Stadyumu
HAKEMLER: Egemen Artun, Kerem Yükünç, Hasan Erdoğan

ŞANLIURFASPOR: Yasin – Yusuf, Mehmet Daniş (Dk. 51 Murat), Veysel, Sercan (Dk. 62 Ali İrtürk), Eyyüp, Ali Eren, Mehmet Bayat, Muhammed (Dk. 75 Serhat), Rıdvan, İbrahim

PENDİKSPOR: Mehmet Cinpir – Salim Farsak, Ahmet ( Dk. 54 Emirhan), Salim İyik, Fatih( Dk. 64 Mertcan), Enes, Oktay, Bekir, Marlon (Dk. 59 Semih), Mahmut Caner, Gökhan

SARI KARTLAR: Mehmet Fatih, Ali İrtürk, (Şanlıurfaspor) – Marlon, (Pendikspor)
KIRMIZI KARTLAR: Veysel (Şanlıurfaspor)
GOLLER: Dk.90 Murat (Şanlıurfaspor), Dk. 40 (P) Oktay, Dk. 50 Bekir, Dk. 56 Oktay, Dk. 58 Marlon, (Pendikspor)

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Pendikspor Şanlıurfaspor'u farklı yendi
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