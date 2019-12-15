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'u yendi, futbolcular bir çanta dolusu primi kaptı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde , Özel İdare Spor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, maçı öncesi içi para dolu bir çantayla Sakaryaspor soyunma odasına gelmiş ve futbolcularla bir konuşma yaparak maçı kazanmaları halinde takıma toplam 500 bin TL prim vereceğini vadetmişti. Yeşil siyahlı futbolcular bu galibiyetle 500 bin TL'lik primin sahibi oldular.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 15.12.2019 15:58 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 16:00
Sakaryaspor Bayburt'u yendi, futbolcular bir çanta dolusu primi kaptı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Bayburt Özel İdare Spor, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.

Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sakaryaspor'un gollerini 79. ve 85. dakikalarda Berk İsmail Ünsal kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor puanını 27 yaparken, Bayburt Özel İdare Spor da 27 puanda kaldı.

SAKARYASPORLU FUTBOLCULARA 500 BİN TL PRİM!

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi içi para dolu bir çantayla Sakaryaspor soyunma odasına gelmiş ve futbolcularla bir konuşma yaparak maçı kazanmaları halinde takıma 500 bin TL prim vereceğini vadetmişti.

Bayburt - Sakaryaspor maçı öncesi soyunma odasına para dolu çantayla geldi ve...

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Sakaryaspor Bayburt'u yendi, futbolcular bir çanta dolusu primi kaptı!
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