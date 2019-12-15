Sakaryaspor Bayburt'u yendi, futbolcular bir çanta dolusu primi kaptı!

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. hafta mücadelesinde Bayburt Özel İdare Spor, sahasında Sakaryaspor'u konuk etti.

Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanan Bayburt Özel İdare Spor - Sakaryaspor maçı konuk ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Sakaryaspor'un gollerini 79. ve 85. dakikalarda Berk İsmail Ünsal kaydetti.

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Sakaryaspor puanını 27 yaparken, Bayburt Özel İdare Spor da 27 puanda kaldı.

SAKARYASPORLU FUTBOLCULARA 500 BİN TL PRİM!

Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç, Bayburt Özel İdare Spor maçı öncesi içi para dolu bir çantayla Sakaryaspor soyunma odasına gelmiş ve futbolcularla bir konuşma yaparak maçı kazanmaları halinde takıma 500 bin TL prim vereceğini vadetmişti.