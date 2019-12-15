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Sarri’den ’a övgü dolu sözler! "Onu tercih ettim çünkü..."

A Ligi ekiplerinden 16. haftada karşılaştığı Udinese takımını 3-1'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmada 90 dakika sahada görev yapan milli oyuncumuz maçta gösterdiği performansla hocası 'den tam puan aldı. Sarri karşılaşma sonrası yaptığı basın toplantısında, Demiral'dan övgüyle söz etti. İşte detaylar...

DHA Futbol
Giriş Tarihi: 15.12.2019 23:34 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 23:38
Sarri’den Merih Demiral’a övgü dolu sözler! Onu tercih ettim çünkü...

Juventus forması giyen milli oyuncu Merih Demiral, Udinese maçında gösterdiği performansla teknik direktör Maurizio Sarri'nin de takdirini topladı.
İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Juventus'un evinde Udinese'yi 3-1 mağlup ettiği karşılaşmada 90 dakika sahada kalıp takımının attığı 3'üncü golde asist yapan Merih Demiral, performansıyla göz doldurdu.

Yaptığı asistin dışında 94 pasta 92 isabet sağlayan milli oyuncu, bunun yanında 5 hava topu kazanırken, 2 de top çaldı. 21 yaşındaki oyuncu 7 kez top uzaklaştırırken 2 de pas arası yaptı.

SARRI: MERİH HIZLA GELİŞİYOR

Juventus Teknik Direktörü Maurizio Sarri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında milli savunmacı hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Merih'in hızla geliştiğini vurgulayan tecrübeli teknik adam, "Merih iyi oynadı. Ben onu tercih ettim çünkü Bayer Leverkusen'e karşı iyi performans sergiledi. Lasagna'ya karşı hızını ve saldırganlığını kullanmak istedik. Bugün çok iyi iş çıkardı, hızla gelişiyor. Hızlı ve agresif bir oyuncu" dedi.

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Sarri’den Merih Demiral’a övgü dolu sözler! "Onu tercih ettim çünkü..."
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