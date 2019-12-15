Sivasspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? MUHTEMEL 11'LER

Süper Lig'in 15. haftasında zirve yarışı için dev maç! Liderlik koltuğunda oturan Demir Grup Sivasspor, sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak. Aldığı peş peşe galibiyetlerle kulüp tarihinde en uzun galibiyet serisini yakalayan Sivasspor, sarı lacivertli ekip karşısında da bu rekorunu geliştirmek istiyor. Ersun Yanal'ın öğrencileri de kötü deplasman performansını sona erdirmek için sahada yer alacak. Fenerbahçe, 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde haftaya 5. sırada girdi. Zorlu mücadele yaklaştıkça, 'Sivasspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?' sorusunun cevabı oldukça merak ediliyor.

SİVASSPOR FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında bugün saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

Sivasspor Fenerbahçe muhtemel 11'ler şu şekilde;

Sivasspor: Samassa, Goiano, Caner, Appindangoye, Uğur, Fatih, Emre Kılınç, Mert, Cofie, Fernando, Kone

Fenerbahçe: Altay, Isla, Sadık, Serdar, Dirar, Gustavo, Emre, Ozan, Kruse, Rodrigues, Vedat Muriç

FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi.

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım ve Miha Zajc görev yapamayacak.

CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU

Fenerbahçe'de 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muriç, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.