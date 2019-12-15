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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Süper Lig'in 15. haftasında lider 'a konuk olacak... Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma zirve mücadelesi veren diğer takımları da yakından ilgilendiriyor... Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanaldan canlı izlenebilecek? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 12:26 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 12:36
Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında lider Demir Grup Sivasspor'la bugün deplasmanda karşılaşacak.

Geçen hafta sahasında Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek 2 maçlık galibiyet hasretini dindiren sarı-lacivertliler, Sivasspor karşısında 3 puan alarak zirveye yaklaşmayı hedefliyor.

Fenerbahçe, 30 puanlı lider Demir Grup Sivasspor'un 5 puan gerisinde haftaya 5. sırada girdi.

SİVASSPOR - FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Demir Grup Sivasspor ile Fenerbahçe arasında bugün saat 16.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Ali Palabıyık yönetecek. Sivasspor - Fenerbahçe maçı Bein Sports kanalından canlı izlenebilecek.

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FENERBAHÇE'NİN DEPLASMAN PERFORMANSI KÖTÜ

Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son 3 deplasman maçında galip gelemedi.

İstikbal Mobilya Kayserispor'a yenilip BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yle berabere kalan Fenerbahçe, son dış saha galibiyetini 20 Ekim'de Denizlispor karşısında aldı.

Bu sezon deplasmanda 7 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan Fenerbahçe, dış sahada 12 puan yitirdi. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Miha Zajc, Hasan Ali Kaldırım ve Victor Moses bugün görev yapamayacak.

Kart cezası sona eren Nabil Dirar ise teknik direktör Ersun Yanal'ın şans vermesi durumunda forma giyebilecek.

Gürcan Bilgiç'ten Sivasspor - Fenerbahçe maçı analizi

CEZA SINIRINDA 3 OYUNCU

Fenerbahçe'de 16. haftada Beşiktaş'la oynanacak derbi öncesi 3 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Kaptan Emre Belözoğlu, Serdar Aziz ve Vedat Muric, Demir Grup Sivasspor karşısında sarı kart görmesi durumunda Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

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Sivasspor - Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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