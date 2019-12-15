Son dakika: Fenerbahçe'den Zajc açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, Süper Lig'in 15. haftasında Sivasspor ile oynayacakları maç öncesi sakatlık geçiren Sloven orta saha oyuncusu Miha Zajc ile ilgili resmi bir açıklama yayınladı.

Sivas kafilesine alınmayan Zajc'ın ayak bileği bağlarında kopma tespit edildiği haberleri gündeme gelmiş ve Sloven oyuncunun sezonu kapattığı söylenmişti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Zajc'ın dönüş süresi ile ilgili çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Fenerbahçe'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"Oyuncumuz Miha Zajc'ın sakatlığıyla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında gerçeği yansıtmayan haberler sebebiyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Oyuncumuzun planlanan tedavisi doğrultusunda sahalara dönüşü 6 - 8 hafta olacaktır. Belirttiğimiz sürenin dışında kamuoyunda yer alan spekülatif iddiaların hiçbir gerçekliği yoktur.



Kamuoyunun bilgisine sunarız."