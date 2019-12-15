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! 'da Seri de gönderiliyor

Şampiyonlar Ligi grubunda sonuncu olan, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a yenilen, ligde tepetaklak giden 'da kötü gidişin faturası futbolculara kesilmeye devam ediyor... haberine göre sarı kırmızılılarda Steve Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasından sonra Michael Seri'nin de devre arasında gönderilmesi bekleniyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 15.12.2019 14:59 Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 15:01
Son dakika! Galatasaray'da Seri de gönderiliyor

'da önceki gün süresiz olarak kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin ardından bir diğer kiralık oyuncu Seri için de ayrılık kararı çıktı.

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Son dakika! Galatasaray'da Seri de gönderiliyor
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