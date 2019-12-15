Son dakika! Galatasaray'da Seri de gönderiliyor

Şampiyonlar Ligi grubunda sonuncu olan, Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a yenilen, ligde tepetaklak giden Galatasaray'da kötü gidişin faturası futbolculara kesilmeye devam ediyor... Son dakika haberine göre sarı kırmızılılarda Steve Nzonzi'nin kadro dışı bırakılmasından sonra Michael Seri'nin de devre arasında gönderilmesi bekleniyor. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 15.12.2019 14:59Güncelleme Tarihi: 15.12.2019 15:01
Galatasaray'da önceki gün süresiz olarak kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin ardından bir diğer kiralık oyuncu Seri için de ayrılık kararı çıktı.