Süper lig’de dün

KASIMPAŞA

BUGÜN NELER OLDU

LIGDE alt sıralardan kurtulmak isteyen iki takımın karşılaşmasında Kasımpaşa,Kasımpaşa'nın gollerini Koita (17 ve 27) ile 90+1'de Aytaç Kara attı. İlk yarı Samudio'nun golü VAR ile iptal edilen Çaykur Rizespor ise ikinci yarının başında Boldrin'in penaltı vuruşunun direkten dönmesi ile önemli bir fırsatı kaçırdı. Bu arada Rizespor taraftarları maçın son anlarında teknik direktör İsmail Kartal'ı istifaya davet etti. İsmail Kartal'ın da ellerini kaldırıp, '' işareti yapması dikkat çekti.HAMZA Hamzaoğlu'nun gelişi ile çıkışa geçen Gençlerbirliği, Stancu'nun iki golle yıldızlaştığı maçta Göztepe'yi 3-1 yendi. Stancu'nun golleri 30 ve 67'de gelirken,yenilgiden kurtulamadı. Stancu üst üste 5. maçında da ağları sarsarken toplamda 10'a ulaşıp bu alanda ligin en iyisi oldu.