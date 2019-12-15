BILMIYORDUK

NZONZİ

TFF'YE

BUGÜN NELER OLDU

AVRUPA'DAN elenen, kupada tur şansını zora sokan Galatasaray ligde de havlu atma noktasına geldi! Sarı-kırmızılılar 2-0 öne geçtiği, üstelik 10 kişi kalmış sonuncu Ankaragücü'nü bile yenemedi.TRANSFER tahtası kapalı olan ve kısıtlı kadroyla mücadele eden Ankaragücü, Feghouli- Babel-Falcao üçlüsüne önlem olarak beşli savunmayla maça başladı. Stoperler Kulusic ve Pazdan 0-0 giden bölümde hata yapmadı, takımı 2-0 geri düşünce de hücum oyuncusu İlhan tabelayı eşitledi.HÜCUMDA organize olamayan ve Falcao'yu ceza sahası içinde sadece 2 kez topla buluşturan Galatasaray'ın işi duran topa kalmıştı. 8 numaradaki performansı kadar duran toplarda da fark yaratan Ömer Bayram'ın muz ortasını Feghouli sırt-kafa karışık tamamladı. Nzonzi'de hiç görmediğimiz ceza sahası içine doğru koşuyu yapan Taylan'ı Kulusic düşürdü, Younes Belhanda penaltıda yine hata yapmadı.ORGILL'IN atılmasıyla son 20 dakika 10 kişi kalan Ankaragücü, Marcao'nun gereksiz yaptığı penaltıda İlhan Parlak'la ümitlendi. İlhan'ın asistinde Kitsiou skoru 2-2 yapan golü attı.Ankaragücü karşılaşmasında ilk 11'e geri dönen Falcao, 76.dakikada oyundan kendi isteğiyle çıktı. Fatih Terim'e kendisini oyundan alması yönünde işaret eden Kolombiyalı futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde 31 kez topla buluştu ve attığı 4 şutta 1 isabet sağlayabildi.FATİH Terim, maçtan sonra önemli itiraflarda bulundu: "Oyunun hakimisiniz, iki golle öne geçiyorsunuz ama 10 kişiye karşı 2-2 olduğuna göre yapacak bir şey yok. Başta ben olmak üzere hatalıyız. Belki değişiklikler de yanlış olabilir. Bu oyunun ne tekniğini ne taktiğini konuşmanın manası yok. Bir kusur varsa o da bana aittir. 3 kulvarı kaldaramıyoruz. Geçen seneki oyuncularımızda düşüş var. Yeni gelen oyuncuların eski takımda ne durumda olduklarını bilmiyorduk. Ben bugüne kadar hiç pes etmedim asla da pes etmem. Gereken ne ise yapacağız. Umutsuz olsam burada olmazdım. '9 kez durmuşum, 8 kez şampiyon olmuşum. Bir kez daha olmasam ne olur?' derim. Benim karamsar olmam ya da pes etmem mümkün değil."A.GÜCÜ maçı öncesinde kadro dışı bırakılan Steven Nzonzi'nin durumunu Fatih Terim anlattı: "11'e bakıp, yokum diye bırakıp gitmek var mı? En çok oynayan Nzonzi bize hiç teşekkür etti mi? Hiç beklemiyordum ondan, nasıl olacak, ne yapmamız lazım? Yönetmek adına, Galatasaray'a zarar gelmemesi adına belki de daha erken hareket etmeliydik."Ligde istediği sonuçları almakta zorlanan Galatasaray, son 35 sezonun skor üretmekte en çok zorlandığı sezonunu geçiriyor. Sarı kırmızılı ekip 15 haftada sadece 17 gol buldu ve tarihi bir kötü performans ortaya koydu.Galatasaray karşısında sadece 131 başarılı pas yapan Ankaragücü hem %25'lik topla oynama hem de başarılı pas değerlerinde sezonun en kötü performansına rağmen iki gol attı.G.SARAY'IN 3 kaptanı maçın ardından açıklamalarda bulundu… SELÇUK: Çok üzgünüz, bir şeyler söylemek de zor ama kesin bir şey var, kötü durumdayız. Oyuncu grubu olarak sorumluluğu üzerimize alıyoruz. Biz Galatasaray'da asla pes etmedik. MUSLERA: Burada ne yöneticilerin, ne antrenörlerin suçu var, bu bizim suçumuz. Herkes bunu biliyor. Biz bu duruma getirdik, buradan biz çıkacağız. DONK: Maçtan sonra kendi aramızda konuştuk, Galatasaray son 5 dakika böyle maç veremez. Herkesin ne hata yaptığını kendine sorması lazım.G.SARAY Teknik Direktörü Fatih Terim, basın toplantısında TFF'ye yönelik de eleştiride bulundu. Harcama limitleri ile ilgili hafta içinde yapılan değişikliğe göndermede bulunan deneyimli teknik adam, "Hayatımda hiçbir zaman bahanelere sığınmadım ama 15 maçtır santrforsuz oynuyoruz. Yolda giderken kurallar değişiyor ama oyuncular değişmez. Nasıl değiştireceğiz? Ocak ayını bekleyeceğiz. Ancak birini gönderirsek alacağız. Başka türlü olmuyor" dedi.