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maçı CANLI İZLE!

Hafta içi UEFA Avrupa Ligi’ndeki temsilcilerimizden Beşiktaş’ı 4-0’lık skorla geçen İngiltere ekiplerinden Wolverhampton, bugün ligin iddialı takımlarından Tottenham ile karşı karşıya gelecek. Wolves geride kalan 16 haftanın ardından 24 puanla 7. sırada bulunurken Tottenham 23 puanla bir basamak gerisinde yer alıyor. İki takım arasında heyecan dolu geçmesi beklenen maç öncesi futbolseverler, “Wolves Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?” sorusuna yanıt arıyor. maçının oynanacağı saat ve yayınlanacağı kanal bilgisini canlı izleme linki ile beraber sizler için bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 15.12.2019 17:10
Wolverhampton Tottenham maçı CANLI İZLE!

Premier Lig'in 17. haftasında Wolverhampton evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Wolverhampton, Tottenham karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. İki takım açısından üst sıralara tırmanmak adına oldukça önem arz eden maçın son derece heyecanlı geçmesi bekleniyor. İşte "Wolves Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı…

WOLVERHAMPTON TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolves Tottenham maçı, bugün saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

Mücadeleyi canlı takip etmek ve bilgi edinmek için aşağıdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.

WOLVERHAMPTON TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

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