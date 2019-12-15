Wolverhampton Tottenham maçı CANLI İZLE!

Premier Lig'in 17. haftasında Wolverhampton evinde Tottenham'ı ağırlayacak. Son 5 maçta mağlubiyet yüzü görmeyen Wolverhampton, Tottenham karşısına galibiyet parolasıyla çıkacak. İki takım açısından üst sıralara tırmanmak adına oldukça önem arz eden maçın son derece heyecanlı geçmesi bekleniyor. İşte "Wolves Tottenham maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak? Hangi kanalda yayınlanacak?" sorularının yanıtı…

WOLVERHAMPTON TOTTENHAM MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Wolves Tottenham maçı, bugün saat 17.00'de başlayacak. Mücadele TRT Spor kanalından canlı yayınlanacak.

WOLVERHAMPTON TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE

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WOLVERHAMPTON TOTTENHAM MAÇI CANLI İZLE