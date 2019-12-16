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: Problem çözen oyuncu bakıyoruz

Teknik Direktörü maçtan sonra futbolcularını eleştirirken, transfer mesajı verdi. Dar alanda problem çözen, sonuca etki eden oyuncu bakıldığını söyledi

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol
Giriş Tarihi: 16.12.2019
Abdullah Avcı: Problem çözen oyuncu bakıyoruz
Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'u tebrik ederken üstün bir oyun sergilemelerine rağmen bunun karşılığını alamadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Oyuncularımın arzularına bir şey demiyorum, sadece üretemediler. Bu sene değişik bir yarış oluyor. Biz kaybettik, Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray kaybetti. Gelecek maçı kazanıp yeniden bir seri yakalamak istiyoruz. Teknik adam olarak herkesi isteyebilirsin, şu an itibariyle her mevkiye bakılabiliyor, şu an için dar alanda problem çözen sonuca etki eden oyuncu bakılıyor diyebilirim" dedi. Avcı, Güven'in yenen gollerdeki etkisi hatırlatılınca da "Bazen hata yapacak, bazen gol atacak ve kazandıracak" sözleriyle talebesine sahip çıktı.
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Abdullah Avcı: Problem çözen oyuncu bakıyoruz
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