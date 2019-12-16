Abdullah Avcı: Problem çözen oyuncu bakıyoruz

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Yeni Malatyaspor'u tebrik ederken üstün bir oyun sergilemelerine rağmen bunun karşılığını alamadıklarını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, "Bu sene değişik bir yarış oluyor. Biz kaybettik, Fenerbahçe kaybetti, Galatasaray kaybetti. Gelecek maçı kazanıp yeniden bir seri yakalamak istiyoruz." dedi. Avcı, Güven'in yenen gollerdeki etkisi hatırlatılınca dasözleriyle talebesine sahip çıktı.