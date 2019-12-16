Başakşehir iki haftada 4 puan kaybetti

Başakşehir, Süper Lig'in 15. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldiği Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. 26. dakikada Ponck'un golüyle öne geçen turuncu-lacivertliler, 63'te Milosevic'e engel olamayınca sahadan 1 puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Okan Buruk'un öğrencileri, geçtiğimiz hafta da Denizli'den aynı skorla dönmüştü. Medipol Başakşehir, böylelikle son iki haftada 4 puanlık bir kayıp yaşamış oldu.

Puanını 27'ye yükselten turuncu-lacivertli takım, haftayı lider Sivasspor'un 6 puan gerisinde ikinci sırada tamamladı.