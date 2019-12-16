Başakşehir Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda şifresiz mi?

Süper Lig'in 15. haftasında Medipol Başakşehir sahasında İttifak Holding Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi Başakşehir 26 puanla 4. sırada yer alıyor ve lider Sivasspor'dan 1 maç eksikle, 7 puan geride. Son 5 haftada maç kazanamayan Konyapor ise 14 puanla 15. sırada ve küme düşmeme mücadelesi veriyor.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA ŞİFRESİZ Mİ?

Başakşehir ve Konyaspor arasındaki maç saat 20:00'da başlayacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak. Bu zorlu 90 dakikayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyenler beIN SPORTS HD 2 kanalından canlı izleyebilecekler. Bunun için maçın yayınını içeren Digiturk paketlerinden bir tanesine sahip olmaları gerekiyor. Maçla ilgili gelişmeleri sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - KONYASPOR MAÇINA DAİR SON BİLGİLER

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki Medipol Başakşehir, hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach'ı deplasmanda yenerek grubundan lider çıkmayı başarmış ve son 32 turuna adını yazdırmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Martin Skrtel, Fredrik Gulbrandsen ve Arda Turan'ın bu mücadelede forma giymesi beklenmiyor. Mahmut Tekdemir ve Robinho'nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Süper Lig'de son 7 maçında galibiyet alamayan ve yalnızca 2 puan toplayabilen teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki İttifak Holding Konyaspor ise 14 puana sahip.