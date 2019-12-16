Başakşehir'in rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Yoluna devam tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi bugün İsviçre Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekimi ardından belli olacak. Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı grupta toplamda üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan ve 10 puanla 1. sırada tamamlayan Başakşehir, kuraya seribaşı ekiplerden birisi olarak katılacak. Bilindiği gibi, Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Peki, UEFA kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Detayları sizler için derledik.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında;

Wolverhampton

AZ Alkmaar

Leverkusen

KopenhagAPOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)

AZ Alkmaar (Hollanda)

Bayer Leverkusen (Almanya)

Cluj (Romanya)

Club Brugge (Belçika)

Kopenhag (Danimarka)

Eintracht Frankfurt (Almanya)

Getafe (İspanya)

Ludogorets (Bulgaristan)

Olympiakos (Yunanistan)

Glasgow Rangers (İskoçya)

Roma (İtalya)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Sporting Lizbon (Portekiz)

Wolfsburg (Almanya)

Wolverhampton (İngiltere) bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek. Saat ve canlı yayın bilgisi şu şekilde;