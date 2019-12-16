Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Başakşehir'in rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

'in rakibi kim olacak? Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Avrupa Ligi kura çekimi öncesi heyecan dorukta! Yoluna devam eden tek temsilcimiz Medipol 'in rakibi bugün belli olacak. Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı grupta ortaya koyduğu performansla 10 puanla lider çıkan Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi son 32 turu kura çekimi sırasında seribaşı ekipler arasında yer alacak. Peki, Avrıpa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Temsilcimizin rakibi kim olacak? İşte, Başakşehir'in muhtemel rakipleri ve tüm merak edilen detaylar...

Giriş Tarihi: 16.12.2019 12:00
Başakşehir'in rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Yoluna devam tek temsilcimiz Medipol 'in rakibi bugün İsviçre Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekimi ardından belli olacak. Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı grupta toplamda üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan ve 10 puanla 1. sırada tamamlayan Başakşehir, kuraya seribaşı ekiplerden birisi olarak katılacak. Bilindiği gibi, Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Peki, kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Detayları sizler için derledik.

BAŞAKŞEHİR'İN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında;

  • Wolverhampton
  • AZ Alkmaar
  • Leverkusen
  • KopenhagAPOEL (Kıbrıs Rum Kesimi)
  • AZ Alkmaar (Hollanda)
  • Bayer Leverkusen (Almanya)
  • Cluj (Romanya)
  • Club Brugge (Belçika)
  • Kopenhag (Danimarka)
  • Eintracht Frankfurt (Almanya)
  • Getafe (İspanya)
  • Ludogorets (Bulgaristan)
  • Olympiakos (Yunanistan)
  • Glasgow Rangers (İskoçya)
  • Roma (İtalya)
  • Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
  • Sporting Lizbon (Portekiz)
  • Wolfsburg (Almanya)
  • Wolverhampton (İngiltere) bulunuyor.

UEFA AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek. Saat ve canlı yayın bilgisi şu şekilde;

BENZER HABERLER
Goller Cepte
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir'in rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN