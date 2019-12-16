Başakşehir'in rakibi kim olacak? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

EFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi heyecanı yaşanıyor. Yoluna devam tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakibi bugün İsviçre Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekimi ardından belli olacak. Roma, Mönchengladbach ve Wolfsberger'in yer aldığı grupta toplamda üç galibiyet, bir beraberlik ve iki mağlubiyet alan ve 10 puanla 1. sırada tamamlayan Başakşehir, kuraya seribaşı ekiplerden birisi olarak katılacak. Bilindiği gibi, Avrupa Ligi'nde grubunu lider tamamlayan 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nde grubunu üçüncü sırada tamamlayan en iyi 4 takım, seribaşlarının yer aldığı torbayı oluşturacak. Peki, UEFA kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda? Detayları sizler için derledik.
Başakşehir'in muhtemel rakipleri arasında;
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi, bugün İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenecek. Saat ve canlı yayın bilgisi şu şekilde;