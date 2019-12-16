Cagliari 1 - 2 Lazio (MAÇ SONUCU)

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İtalya Ligi Serie A'nın 16. hafta mücadelesinde Cagliari ile Lazio karşı karşıya geldi. Kıran kırana geçen karşılaşmayı 90+8'de kaydettiği golle Lazio kazandı. İşte maçın tüm detayları...Sardegna Arena'nın ev sahipliği yaptığı müsabakayı Lazio, 90+8'de kaydettiği son dakika golüyle 2-1'lik skorla kazandı.Karşılşamanın 8. dakikasında Giovanni Simeone'ın golüyle üstünlüğü eline alan Cagliari ilk 45 dak,kalık yarıyı üstün noktaladı. Karşılaşma bu şekilde bitecek iken Luis Alberto 90+3. dakikada sahneye çıkarak skora eşitliği getirdi. 90+8. dakikada ise Felipe Caicedo kaydettiği golle maçın skorunu ilan etti.Maçın bu şekilde sonuçlanmasıyla Lazio, 36 puana çıkararak zirve yarışına ortak olduğunu belli etti ve haftayı 3. sırada noktaladı. Öte yandan Cagliari 29 puana sahip olarak haftayı 5. sırada tamamladı.